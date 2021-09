Com novas tecnologias, produção de óculos de grau ganha mais precisão

Quem tem problema de vista sabe bem como faz diferença contar com óculos de grau que oferecem nitidez e conforto. Graças às novas tecnologias, a produção de lentes ganhou muito mais precisão para resolver problemas oculares da população.

“Antigamente nós tínhamos um problema muito sério com a questão das medidas, porque não se tinha esse sistema que temos hoje que afere, de forma digital, com uma precisão exata, a distância pupilar do centro óptico”, compara Neto Girão, fundador da Nove Nove Óticas.



Graças ao sistema computadorizado de medição, é possível entregar óculos muito mais fáceis de se adaptar. “É necessário que a medida seja tirada com muita precisão e isso vai interferir diretamente na questão da adaptação e do conforto que a lente vai proporcionar ao cliente”, destaca o empresário.

De acordo com Neto Girão, ter as medidas exatas da distância focal permite que o fabricante de óculos possa montar um corredor visual da lente totalmente adaptado à necessidade do cliente, especialmente em se tratando de lentes multifocais. Isso resolve uma queixa de muitas pessoas que usam lentes do tipo progressivas em relação à progressão de um campo de visão para o outro, ou seja, do campo de longe para o de perto.

Quanto mais precisa, menor o desconforto visual, dores de cabeça e mal estar na fase de adaptação. Além disso, o sistema de medição computadorizada vai sinalizar outros indicadores que mostrarão o melhor tipo de lente. “O sistema tem todos os simuladores de campo de corredor progressivo, de campo aberrativo, de índice de refração. Este último, por exemplo, vai interferir diretamente na questão da espessura da lente, se ela vai ficar mais fininha, se vai ficar mais espessa”, explica Neto Girão.

Mais segurança

Ao contar com um sistema que confere precisão à qualidade dos óculos, o consumidor ganha mais segurança de que está adquirindo um produto que resolve o problema visual. “Com a tecnologia, o cliente sabe o que está comprando. Temos equipamentos que verificam a autenticidade da lente para provar que ele recebeu realmente a lente que ele comprou”, esclarece o fundador da Nove Nove Óticas.

Legenda: A Nove Nove Óticas está há seis anos no mercado Foto: Divulgação

A Nove Nove Óticas está no mercado desde 2016 e conta com uma rede de cinco lojas, sendo quatro em Fortaleza e uma em Caucaia. A loja trabalha com uma variedade de cerca de três mil modelos de armações de acetato puro. Algumas podem ser entregues em até uma hora. “Nossa preocupação é oferecer sempre a lente mais adequada para o cliente sem que ele tenha que pagar muito”, afirma Neto Girão.

Serviço:

Nove Nove Óticas

Telefone: (85) 3512.2099

Instagram: @novenoveoticas

Lojas Fortaleza

Rua Pedro Pereira 223, Centro

Rua Pedro Pereira, 197, Centro

Rua Manoel Castelo Branco, 514, Messejana

Rua Padre Valdevino, 1000, Joaquim Távora

Loja Caucaia

Rua Jerônimo Xavier Amaral, 517 - Loja 1