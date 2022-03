Com alta da gasolina, venda de etanol cresce mais de 20% no Brasil

A alta no preço da gasolina fez crescer em mais de 20% a venda de etanol no Brasil. É que, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), o etanol passou a valer 67,9% do valor da gasolina, se tornando uma alternativa mais barata em meio ao mega reajuste. Informações são do Jornal Nacional.

Ainda de acordo com o jornal, a venda de etanol hidratado no Centro-Sul do País chegou a 1,11 bilhão de litros em fevereiro, 26,2% mais que em janeiro.

Para o diretor técnico da Unica, Antônio de Pádua Rodrigues, o consumidor é quem, na ponta, define os rumos das vendas de combustíveis. Isso porque ele vai "sempre vai buscar o combustível mais barato. Em alguns momentos, o mais barato para ele é o etanol, e em outros a gasolina”, diz.

Vantagem deve ser passageira

Essa vantagem, no entanto, não deve se estender muito, visto que o álcool também sofre pressão com o aumento do diesel, que afeta o transporte da cana-de-açúcar.

"É só pensar que parte importante da mercadoria que roda no Brasil é transportada por caminhões que usam óleo diesel. Então, dessa maneira, você consegue pensar que o custo do transporte das mercadorias do Sul para o Norte, por exemplo, vai ser afetado pelo aumento do custo do combustível", explicou o economista e professor da FGV Mauro Rochlin.

