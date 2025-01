Cidade de 127 mil habitantes tem 50 ganhadores da Mega da Virada; veja as outras 5 cidades

Uma cidade no interior do Paraná alcançou um feito impressionante no último dia de 2024: ter 50 ganhadores da Mega da Virada. O município de Pinhais, que tem cerca de 127 mil habitantes, teve uma aposta vencedora organizada em formato de bolão pelas Loterias Macanhan.

Segundo Antônio Ardenghi, dono da lotérica, pessoas de todos os bairros da Cidade participaram do bolão - ele próprio, no entanto, não costuma participar de bolões e acabou ficando de fora.

Ainda de acordo com Ardenghi, os vencedores não são de uma mesma família nem trabalham juntos, apenas participaram do bolão organizado pela própria lotérica.

Ao todo, oito apostas em todo o País dividirão o prêmio recorde da Mega da Virada 2024, recebendo quase R$ 80 milhões cada. Por isso, cada um dos 50 ganhadores que apostaram em Pinhais deve receber R$ 1.588,715,41.

Mega da Virada 2024: apostas premiadas vieram de três regiões do País

Realizado na noite desta terça-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2024 premiou oito brasileiros das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País.

Além dos principais vencedores, 2.201 apostadores acertaram a quina e vão embolsar R$ 65.895,79 cada. Além disso, 190.779 pessoas ganhadores da quadra e serão premiados com R$ 1.086,04 cada um.

O prêmio do concurso especial, inicialmente estimado em cerca de R$ 600 milhões, chegou ao maior valor da história: R$ 635,4 milhões. O resultado foi divulgado ao vivo, nos perfis das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Resultado Mega-Sena da Virada do concurso 2810

50 - 17 - 29 - 57 - 01 - 19