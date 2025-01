Três ganhadores da Mega da Virada já se apresentaram para receber prêmio de R$ 79,4 milhões, informou a Caixa Econômica

Três ganhadores de apostas simples da Mega da Virada já fizeram a solicitação de pagamento do prêmio de R$ 79,4 milhões, informou a Caixa Econômica Federal ao Metrópoles nesta sexta-feira (3). As solicitações foram feitas nas cidades de Curitiba (PR), Tupã (SP) e Nova Lima (MG).

A Caixa também revelou que parte dos ganhadores de apostas de bolão que acertaram os seis números também já se apresentaram para receber o prêmio. Das oito apostas que ganharam a Mega da Virada, cinco eram de bolões.

Somando os bolões e apostas individuais, o número de pessoas que acertaram os números do sorteio chega a 170. Os vencedores agora devem aguardar o prazo estabelecido pela Caixa para receber o dinheiro.

Como resgatar o prêmio

Conforme as regras, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. No entanto, se o prêmio bruto for maior que R$ 2.259,20, o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta original.

Caso o apostador não resgate o dinheiro em até 90 dias após a data do sorteio, o prêmio irá prescrever e será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Outras opções de resgate do prêmio

Para quem apostou no portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa e ganhou um valor líquido de até R$ 1.581,44, poderá receber o dinheiro, também, por transferência ao Mercado Pago.

Outra possibilidade, dentro do recebimento do dinheiro em casa lotérica, é gerar um QR Code para cada aposta premiada, por meio de qualquer dispositivo móvel. O código gerado tem validade de 60 minutos e pode ser lido em qualquer unidade credenciada. Nesse caso, não é preciso apresentar a impressão do comprovante.

Importante lembrar ainda que só pode resgatar o prêmio o titular indicado no comprovante da aposta ou seu procurador, desde que apresente comprovante de identidade com CPF e a impressão do bilhete premiado.

Mega da Virada 2024

Oito brasileiros acertaram números da Mega da Virada e vão partilhar o prêmio principal. Cada um deve ficar com R$ 79.435.770,67.

Duas das apostas vencedoras foram feitas em Brasília, no Distrito Federal, e outras duas em Curitiba, no Paraná. Os demais vencedores são de Nova Lima, em Minas Gerais, Pinhais, no Paraná, Osasco, em São Paulo, e Tupã, também no estado paulista.

Além deles, 2.201 apostadores que acertaram a quina ganharam R$ 65.895,79, cada, e 190.779 pessoas que conseguiram a quadra levarão R$ 1.086,04, cada.