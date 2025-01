The Body Shop vai fechar e encerrar atividades no país até o fim de janeiro; site está com 70% de desconto

A marca britânica de cosméticos The Body Shop anunciou o encerramento das atividades no Brasil. As lojas devem ser fechadas nos próximos dias, conforme detalhado pela Época Negócios. Nas redes sociais, a marca já compartilhou um texto de despedida, agradecendo pelo tempo no Brasil.

"A mensagem de hoje é uma despedida. Com o coração cheio de emoção e gratidão, encerramos uma linda década ao seu lado aqui no Brasil. Juntos, construímos uma história de impacto: lutamos contra testes em animais, celebramos a diversidade, o empoderamento e o amor por todas as formas de beleza", escreveram.

O site seguirá operando até o fim dos estoques, enquanto as redes sociais seguirão ativas até 31 de janeiro.

Futuro da The Body Shop

Em nota, a Natura falou sobre o futuro da The Body Shop. "A Natura mantinha, por meio de um contrato de master franqueado, o direito de distribuir e licenciar a marca britânica no Brasil. Este contrato expirou em dezembro de 2024 e não foi renovado. Com isto, a Natura deixará de operar a marca The Body Shop no país", declarou.

Ela ainda acrescentou que o futuro será "integralmente determinado pelo controlador global da marca."

A marca foi fundada em Brighton, no Reino Unido, em 1976. Anita Roddick e seu marido, Gordon, são responsáveis pela The Body Shop, incluindo o posicionamento de não testarem em animais.