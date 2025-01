Saiba por que prêmio da Mega da Virada foi recorde de R$ 635,4 milhões

A última noite do ano foi marcada pela expectativa de milhões de brasileiros pelo resultado da Mega da Virada. Em 2024, o foco no prêmio foi ainda maior por um motivo: o valor recorde de mais de R$ 635 milhões, o mais alto em todas as edições do concurso.

Valor do prêmio da Mega da Virada em 2024 R$ 635.486.165,38

A premiação superou com folga o recorde anterior, registrado em 2023, quando o valor chegou a aproximadamente R$ 588 milhões – houve cinco ganhares. No entanto, em valores atuais, o prêmio do ano passado seria de cerca de R$ 617,5 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 50 - 17 - 29 - 57 - 01 - 19.

POR QUE O VALOR AUMENTA A CADA ANO?

Conforme divulgado pela BBC, a premiação deste ano pode ser explicada como um reflexo de três fatores:

Expectativa de crescimento na arrecadação Impacto da inflação Popularidade cada vez maior das apostas

Em nota ao veículo, a Caixa explicou que, antes de anunciar a estimativa do prêmio de um concurso, como a Mega da Virada, são feitas “análises preditivas”, que levam em conta o histórico de vendas de anos anteriores e o impacto de outras modalidades de loteria, além do prazo disponível para as apostas.

A estimativa do prêmio é calculada a partir de percentuais específicos previstos para cada faixa de premiação, seguindo regras definidas pelo Ministério da Fazenda. Esses índices são aplicados sobre a arrecadação que a loteria espera alcançar.

Do montante arrecadado, 43,35% são destinados ao pagamento de prêmios. Essa porcentagem é dividida entre as diversas faixas de premiação (acertadores de 6, 5 e 4 números).

Com isso, de 2020 a 2023, houve aumento no valor nominal e real do prêmio principal: