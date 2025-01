Centerbox compra rede de supermercados e expande número de lojas no Ceará

O Centerbox, uma das maiores cadeias supermercadistas do Ceará, fechou negócio para adquirir a rede cearense Ismael Supermercados, que conta com oito unidades no Estado.

A aquisição inclui seis dessas lojas - duas, portanto, serão descontinuadas.

O grupo Ismael possui supermercados nos bairros Pedras, Santa Maria, Parque Dom Pedro, Coaçu e Conjunto Palmeiras.

Unidades adquiridas

As unidades adquiridas já estão passando por reformas para serem convertidas em Centerbox. Já neste mês de janeiro, começam a ser inauguradas sob a nova marca, segundo informou a esta Coluna, Gerardo Albuquerque, presidente da companhia.

Com a aquisição, o Centerbox chegará a 23 lojas no Ceará.

O grupo cearense ficou na 116º entre as maiores redes de supermercados do País em 2024, segundo ranking da Abras, principal associação do setor. O faturamento da companhia gira em torno de R$ 600 milhões.