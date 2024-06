Centerbox fatura R$ 600 milhões, inaugura supermercado e abre 100 empregos

Completando 40 anos de história neste ano, a rede cearense de supermercados Centerbox segue em expansão. O grupo é um dos cinco maiores do setor no Ceará, registrando faturamento superior a R$ 600 milhões no ano passado, segundo a Abras, um crescimento de quase 12% sobre 2022.

O crescimento vem gerando oportunidades de empregos. A varejista prepara uma campanha de recrutamento para preencher mais de 100 vagas.

"Estamos entusiasmados com a celebração de quatro décadas de sucesso e crescimento contínuo. No entanto, enfrentando um desafio significativo na busca por mão de obra para nossas lojas," destaca Glaubia Albuquerque, Diretora Administrativa do Grupo Centerbox.

Como concorrer às vagas

As vagas disponíveis abrangem diferentes áreas, incluindo atendimento ao cliente, reposição de mercadorias, operações de caixa, e gestão de loja.

Interessados nas vagas disponíveis devem acessar o instagram do RH do Grupo Centerbox (@rhgrupocenterbox) ou do Grupo Centerbox (@centerboxsuper).

Com uma cadeia de 15 lojas, a companhia vai abrir, em julho, mais uma unidade, que ficará na Granja Portugal.

Em setembro do ano passado, já havia inaugurado outra loja, no Cambeba.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil