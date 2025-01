Ministério da Defesa resgitra 7 mil inscrições de mulheres para o alistamento militar

Até o meio-dia dessa sexta-feira (3), 7 mil mulheres já haviam se alistado para concorrer a uma das 1.465 vagas no Exército, Marinha e Aeronáutica. As posições serão disponibilizadas em Brasília (DF) e em outros 28 municípios de 13 estados, incluindo Ceará. Os dados são do Ministério da Defesa.

Inédito nas Forças Armadas, o alistamento militar feminino é de caráter voluntário. As inscrições foram iniciadas no primeiro dia do ano e seguirão até o dia 30 de junho de 2025.

A iniciativa é voltada para mulheres que completam 18 anos este ano. As candidatas podem se alistar de forma virtual ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar em um dos municípios contemplados.

As interessadas em ingressar nas Forças Armadas poderão escolher a Força que desejam incorporar. No entanto, serão consideradas a disponibilidade de vagas, a aptidão da candidata e a especificidade exigida pela Marinha, Exército e Aeronáutica.

O processo de recrutamento será feito em etapas: listamento, seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. A seleção também inclui entrevista, inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais), além de testes físicos.

As selecionadas deverão integrar as Forças no 1º ou 2º semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha.

Conforme decreto publicado pelo Ministério da Defesa, o serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos. A pasta também salienta que pretende aumentar a presença feminina nas Forças, de moda a atingir o índice de 20% das vagas.

As Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, correspondendo a cerca de 10% de todo o efetivo. Atualmente, as mulheres atuam nas Forças principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística ou têm acesso à área combatente por meio de concursos públicos específicos em estabelecimentos de ensino, como o Colégio Naval (CN), da Marinha, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), da Aeronáutica.

Cidades contempladas com juntas militares:

Águas Lindas de Goiás (GO)

Belém (PA), Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Cidade Ocidental (GO)

Corumbá (MS)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Formosa (GO)

Fortaleza (CE)

Guaratinguetá (SP)

Juiz de Fora (MG)

Ladário (MS)

Lagoa Santa (MG)

Luziânia (GO)

Manaus (AM)

Novo Gama (GO)

Pirassununga (SP)

Planaltina (GO)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santa Maria (RS)

Santo Antônio do Descoberto (GO)

São Paulo (SP)

Valparaíso de Goiás (GO)

