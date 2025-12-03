Ceará tem 255 carros eletrificados acima de R$ 1 milhão; veja lista

O Ceará registra 255 carros eletrificados que custam mais de R$ 1 milhão cada, emplacados no Estado. Entre esses veículos está o sedã de luxo Porsche Panamera, o veículo com motorização eletrificada mais caro do Brasil, avaliado em mais de R$ 1,8 milhão.

Em quantidade, o campeão de vendas no Ceará é o Porsche Cayenne, com 145 unidades, divididas em seis subdivisões. Somadas, elas correspondem a 1,18% do total de veículos que podem ser elétricos, híbridos ou híbridos plug-in (veículos que têm motor a combustão e elétrico). O modelo tem preço estimado no Brasil em R$ 1.743.750.

Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e foram tratados e categorizados pela NeoCharge, empresa de soluções e armazenamento de energia para veículos.

Aqui, vale explicar: elétricos são os 100% movidos por eletricidade. Híbridos são os movidos a combustão (gasolina, álcool ou diesel) e também pela energia gerada durante o movimento, enquanto os híbridos plug-in possuem motor a combustão e podem ser carregados na tomada com energia elétrica.

Além do Cayenne, a Porsche também tem os outros dois modelos figurando como segundo e terceiro lugares na preferência do consmidor residente no Ceará. São eles os sedãs Panamera, com 30 unidades, e o Taycan, com 29 unidades.

O Panamera é, atualmente, o veículo elétrico mais caro comercializado no Brasil, com valor de R$ 1.856.250. Já o Taycan tem o preço máximo no mercado brasileiro de R$ 1.793.750.

Legenda: Porsche Cayenne eletrificado é o modelo de luxo mais emplacado no Ceará. Foto: Reprodução/ Porsche.

Veja lista de carros eletrificados mais caros do Brasil

Modelo: Panamera - Porsche

Preço: R$ 1.856.250

Quantidade no CE: 30

Modelo: SL-63 - Mercedes-Benz

Preço: R$ 1.846.575

Quantidade no CE: 3

Modelo: Taycan - Porsche

Preço: R$ 1.793.750

Quantidade no CE: 29

Modelo: AMG GT - Mercedes-Benz

Preço: R$ 1.747.925

Quantidade no CE: 1

Modelo: Cayenne - Porsche

Preço: R$ 1.743.750

Quantidade no CE: 145

Modelo: S-63 - Mercedes-Benz

Preço: R$ 1.677.412

Quantidade: 0

Modelo: Range Rover - Land Rover

Preço: R$ 1.675.977

Quantidade: 19

Modelo: X6-BMW

Preço: R$ 1.269.550

Quantidade: 0

Modelo: iX - BMW

Preço: R$ 1.143.300

Quantidade: 28

Modelo: RS E-TRON GT - Audi

Preço: R$ 1.124.656

Quantidade: 0

Modelo: C-63-Mercedes-Benz

Preço: R$ 1.015.900

Quantidade: 0

Modelo: GLC 63 Mercedes-Benz

Preço: R$ 1.009.420

Quantidade: 0

BMW também figura na lista com mais de 20 unidades no Ceará

Além da Porsche, a outra alemã, a BMW, é a única marca a ter mais de 20 unidades de luxo eletrificadas no Ceará. O modelo que fez sucesso por aqui é o SUV iX, com valor de R$ 1.143.300. Ao todo, o Estado possui 28 destes veículos emplacados.

Outras duas marcas aparecem na lista de eletrificados de luxo no Ceará: a Land Rover, com 19 unidades do modelo Range Rover (R$ 1.675.977), e a Mercedes-Benz, com 4 unidades, sendo 3 do modelo SL-63 e apenas 1 do AMG GT.

Na lista brasileira dos 12 carros de super-luxo com preços de mais de R$ 1 milhão, há cinco modelos que não foram comercializados no Ceará. Desses, três são da Mercedes-Benz (S-63, C-63 e GLC 63), um é da BMW (X6) e o outro é Audi (RS E-TRON GT).

Mercado de alto padrão cada vez mais aquecido

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores no Ceará (Fenabrave-CE), as vendas de veículos de luxo no Estado têm apresentado crescimento expressivo, "refletindo uma demanda cada vez mais aquecida por modelos de alto padrão, tecnologia avançada e motorização eletrificada".

A entidade afirma que realizou um levantamento em que ficou comprovado que modelos como SUVs e sedãs de luxo, no segmento premium importado, estão ganhando participação significativa no mercado local. O movimento acompanharia uma tendência nacional de sofisticação no perfil de consumo.

"Modelos com preços a partir de R$ 200 mil até faixas acima de R$ 1,5 milhão vêm sendo absorvidos com mais naturalidade por um público que busca diferenciação, segurança e conectividade", afirma a entidade em nota.

Eletrificados estão chegando mais

Em nota a Fenabrave - CE também aponta uma ampliação de linhas eletrificadas e o fortalecimento de marcas que tradicionalmente operam com veículos de origem europeia, americana e asiática como pontos de atração do mercado.

Além disso, há um cenário favorável por conta de uma maior estabilidade nos prazos de entrega.