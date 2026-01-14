Diário do Nordeste
Ceará supera média nacional em novos investidores na Bolsa; veja empresas preferidas

Número de investidores do Ceará cresceu 6,8% em 2025, uma das maiores altas do Brasil.

Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto de painel de ações da Bolsa de Valores do Brasil, a B3
Legenda: Investidores do Ceará têm preferência por ações de instituições financeiras e companhias tradicionais.
Foto: Agência Brasil.

O número de investidores da Bolsa de Valores no Ceará cresceu 6,8% em 2025 em comparação com o ano anterior, superando a média nacional, que foi de 3,92%, conforme balanço da B3, divulgado com exclusividade ao Diário do Nordeste.

A quantidade de investidores em renda variável no Estado passou de 126 mil para 134 mil. Esse foi o quinto maior crescimento do País, atrás de Paraíba, Pará, Amazonas e Piauí.

O Ceará é o terceiro estado com mais aplicadores em ações do Nordeste, depois de Pernambuco, que tem 143 mil, e da Bahia, que abrange 205 mil.

Ao escolher uma empresa para comprar ações na Bolsa de Valores, os investidores cearenses dão preferência a instituições financeiras e grandes companhias brasileiras (veja ranking abaixo). 

Quais são as empresas preferidas dos investidores no Ceará?

O Banco do Brasil (BBAS3), banco tradicional mais antigo do País, é a instituição que tem mais ações nas mãos de investidores cearenses.  Em seguida, aparece a Itaúsa (ITSA4), holding brasileira de investimentos de capital aberto, que tem o banco Itaú no seu portfólio.

A companhia com o terceiro maior número de investidores oriundos do Ceará é a petroleira Petrobras (PETR4). Já em quarto lugar aparece a mineradora Vale (VALE3), uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo.

O Banco do Brasil Seguridade (BBSE3), empresa de seguros pertencente à Banco do Brasil, é a quinto maior destino da compra de ações no Ceará.

As informações são da B3, com base nos investimentos realizados em dezembro de 2025

EMPRESAS COM O MAIOR NÚMERO DE ACIONISTAS DO CEARÁ EM 2025

  1. Banco do Brasil
  2. Itaúsa 
  3. Petrobras
  4. Vale
  5. Banco do Brasil Seguros 

preferência dos investidores tem se mantido estável. Em dezembro de 2024, a lista que empresas com mais investidores do Ceará tinha os mesmos representantes. A única diferença era que a Petrobras aparecia em segundo lugar, enquanto a Itaúsa estava em terceiro.

COMPORTAMENTO CONSERVADOR

A escolha de empresas mais tradicionais do mercado financeiro brasileiro mostra que os investidores do Ceará seguem um comportamento mais conservador, aponta Érico Veras, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em finanças.

“É um investidor mais avesso a risco e isso significa que ele investe menos em renda variável e mais em renda fixa. Ele é menos intolerante à perda, a perda para ele tem um grande impacto”, aponta.

O especialista projeta que a renda variável deve se tornar mais atraente aos cearenses com a perspectiva de queda da taxa de juros. 

“O perfil dos investidores é muito parecido com o resto do Brasil em idade, perfil socioeconômico. É um cara de 25 a 40 anos de idade, com nível superior e com certo nível de renda, mas o aspecto maior é que ele é um pouco mais conservador”, avalia.

O que explica o crescimento?

Os estados do Norte e Nordeste apresentam maior evolução, embora detenham o menor quantitativo de investidores.

“Os dados mostram que o mercado de capitais avança para além dos grandes centros e chega cada vez mais aos demais polos do país, explicitando o potencial enorme destas regiões”, aponta Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.

 

