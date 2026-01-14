Ceará supera média nacional em novos investidores na Bolsa; veja empresas preferidas

O número de investidores da Bolsa de Valores no Ceará cresceu 6,8% em 2025 em comparação com o ano anterior, superando a média nacional, que foi de 3,92%, conforme balanço da B3, divulgado com exclusividade ao Diário do Nordeste.

A quantidade de investidores em renda variável no Estado passou de 126 mil para 134 mil. Esse foi o quinto maior crescimento do País, atrás de Paraíba, Pará, Amazonas e Piauí.

O Ceará é o terceiro estado com mais aplicadores em ações do Nordeste, depois de Pernambuco, que tem 143 mil, e da Bahia, que abrange 205 mil.

Ao escolher uma empresa para comprar ações na Bolsa de Valores, os investidores cearenses dão preferência a instituições financeiras e grandes companhias brasileiras (veja ranking abaixo).

Quais são as empresas preferidas dos investidores no Ceará?

O Banco do Brasil (BBAS3), banco tradicional mais antigo do País, é a instituição que tem mais ações nas mãos de investidores cearenses. Em seguida, aparece a Itaúsa (ITSA4), holding brasileira de investimentos de capital aberto, que tem o banco Itaú no seu portfólio.

Veja também Negócios Imagens aéreas atualizam 100 mil imóveis e geram reajuste no IPTU em Fortaleza Negócios Corte de tarifas no acordo Mercosul-UE barateia champanhe e chocolate, mas desafia indústria do Ceará Negócios Ceará recebe R$ 181,17 mi em devolução de descontos indevidos do INSS

A companhia com o terceiro maior número de investidores oriundos do Ceará é a petroleira Petrobras (PETR4). Já em quarto lugar aparece a mineradora Vale (VALE3), uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo.

O Banco do Brasil Seguridade (BBSE3), empresa de seguros pertencente à Banco do Brasil, é a quinto maior destino da compra de ações no Ceará.

As informações são da B3, com base nos investimentos realizados em dezembro de 2025

EMPRESAS COM O MAIOR NÚMERO DE ACIONISTAS DO CEARÁ EM 2025

Banco do Brasil Itaúsa Petrobras Vale Banco do Brasil Seguros

A preferência dos investidores tem se mantido estável. Em dezembro de 2024, a lista que empresas com mais investidores do Ceará tinha os mesmos representantes. A única diferença era que a Petrobras aparecia em segundo lugar, enquanto a Itaúsa estava em terceiro.

COMPORTAMENTO CONSERVADOR

A escolha de empresas mais tradicionais do mercado financeiro brasileiro mostra que os investidores do Ceará seguem um comportamento mais conservador, aponta Érico Veras, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em finanças.

“É um investidor mais avesso a risco e isso significa que ele investe menos em renda variável e mais em renda fixa. Ele é menos intolerante à perda, a perda para ele tem um grande impacto”, aponta.

O especialista projeta que a renda variável deve se tornar mais atraente aos cearenses com a perspectiva de queda da taxa de juros.

“O perfil dos investidores é muito parecido com o resto do Brasil em idade, perfil socioeconômico. É um cara de 25 a 40 anos de idade, com nível superior e com certo nível de renda, mas o aspecto maior é que ele é um pouco mais conservador”, avalia.

O que explica o crescimento?

Os estados do Norte e Nordeste apresentam maior evolução, embora detenham o menor quantitativo de investidores.

Veja também Negócios Financiamento imobiliário recua 18,7% no Ceará em 2025; entenda motivos Negócios Por que esta cidade cearense tem o menor PIB per capita do Estado?