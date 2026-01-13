Imagens aéreas atualizam 100 mil imóveis e geram reajuste no IPTU em Fortaleza

Imagens aéreas utilizadas pela Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) para verificar a situação cadastral de imóveis identificaram a necessidade de atualização de cerca de 100 mil residências em Fortaleza. A medida pode gerar reajustes no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a partir de 2026 para os proprietários desses imóveis.

A atualização explica por que alguns moradores registraram aumento no valor do imposto já neste ano, mesmo sem alteração na alíquota do IPTU. O percentual de reajuste varia conforme o imóvel e, de acordo com relatos, chegou a até 70%.

Segundo a Sefin, a atualização cadastral ocorreu de forma regular em toda a Cidade, sem concentração em bairros específicos. Os imóveis revisados representam cerca de 11% do total de 870 mil imóveis sujeitos à incidência do IPTU em Fortaleza.

O coordenador de Administração Tributária da pasta, Paulo Martins, ressalta ainda que, para a maioria dos imóveis, o aumento registrado do ano passado para cá se limitou à reposição da inflação, de 4,41%.

Por que houve o aumento desses imóveis?

Paulo Martins explica que esse tipo de procedimento é rotineiro, mas ganhou maior intensidade neste ciclo devido à atualização das imagens aéreas da Capital.

“Foi realizado um voo em 2023, e com base nessas imagens fazemos os ajustes. A empresa passou o ano de 2024 processando os dados e nos entregou o material em 2025. A partir dessas imagens, identificamos incremento de áreas, reformas ou outros atributos externos que podem provocar aumento no imposto”, detalha. Paulo Martins Cordenador de Administração Tributária da Sefin

A Sefin reforça que o reajuste ocorre devido à revisão cadastral e não a mudanças na taxa do tributo.

Contribuinte registrou alta de 70%

Um morador do bairro Guararapes, que preferiu não ser identificado, teve alta de 72% no valor a ser pago de IPTU. O tributo sobre o seu apartamento era de R$ 1.100 em 2025 e passou para R$ 1.900 em 2026.

“A gente tinha se organizado para pagar IPTU e IPVA com base nos valores do ano passado. Com esse aumento, é como se estivéssemos pagando dois IPTUs, mas só temos um imóvel”, conta.

A família precisou readequar o orçamento anual e fazer um esforço extra para realizar o pagamento. Há ainda temor de que o imposto continue a subir neste patamar nos próximos.

“Foi bem inesperado e não acho que teria alguma chance de modificar isso. Nada impede que próximo ano recalculem o valor ainda mais para cima”, lamenta.

READEQUAÇÃO PARA IMÓVEIS DE ALTO PADRÃO JÁ HAVIA SIDO FEITA

Em julho de 2025, a Prefeitura de Fortaleza reajustou os valores do IPTU de imóveis de alto padrão e de luxo nos bairros Aldeota, Cocó, Guararapes e Meireles.

A correção de 1.049 propriedades foi retroativa aos impostos dos anos 2024 e 2025 e ocorreu por divergências cadastrais.

Os imóveis de luxo são construções que utilizam materiais nobres, acabamentos sofisticados e arquitetura diferenciada, segundo o Regulamento do Código Tributário Municipal.

Já os imóveis de alto padrão apresenta boa qualidade construtiva e 'conforto acima da média'.

Como houve reajuste recentemente, o IPTU desses imóveis em 2026 sofreu apenas correção pela inflação, segundo Paulo Martins.

COMO CONTESTAR O VALOR DO IPTU?

Os contribuintes podem entrar com pedido de revisão do IPTU até 10 de março, pelo sistema e-sefin.

Também é possível procurar atendimento no Guichê Virtual, por meio de chamadas de áudio e vídeo, e pela opção Fale com a Sefin, que permite registro de demandas e anexação de documentos.

Para ser atendido presencialmente, é preciso realizar agendamento no site da Sefin.

IPTU 2026

Os boletos do IPTU 2026 foram divulgados na última quinta-feira (8). Quem optar pelo pagamento em cota única poderá ter três opções de desconto, conforme o vencimento do boleto:

até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;

até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;

até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.

Também é possível parcelar o tributo em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês.