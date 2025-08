Bolsa Família: relembre quando começa pagamento em agosto de 2025

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto de 2025 começam no dia 18, uma sexta-feira, e seguem até o último dia do mês. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber.

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE AGOSTO

Abaixo, confira a programação dos pagamentos deste mês:

NIS final 1: 18 de julho;

NIS final 2: 19 de julho;

NIS final 3: 20 de julho;

NIS final 4: 22 de julho;

NIS final 5: 23 de julho;

NIS final 6: 24 de julho;

NIS final 7: 25 de julho;

NIS final 8: 26 de julho;

NIS final 9: 29 de julho;

NIS final 0: 30 de julho.

Quem tem direito

Para receber o benefício, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se somente um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família pode receber o Bolsa Família.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2025