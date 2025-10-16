Aposta de São Paulo acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,5 milhão

Uma aposta registrada em Santos, São Paulo, acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3514, sorteada na noite desta quinta-feira (16), e levou o prêmio de R$ 1.568.528,16.

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado de R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

10 - 12 - 03 - 23 - 13 - 17 - 16 - 21 - 06 - 01 - 20 - 24 - 08 - 05 - 04

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.568.528,16

14 acertos

248 apostas ganhadoras, R$ 1.894,49

13 acertos

8350 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

97537 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

497156 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.