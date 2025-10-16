M.Lar aposta no crescimento do Cambeba com novos lançamentos próximos ao Lago Jacarey

O bairro Cambeba vem se consolidando como uma das áreas mais promissoras de Fortaleza, atraindo investimentos e novos empreendimentos que unem localização estratégica, mobilidade e qualidade de vida. Próximo ao Lago Jacarey e a importantes eixos urbanos — como as avenidas Washington Soares e Oliveira Paiva —, o bairro se destaca pela ampla oferta de serviços, escolas, clínicas e diversas opções de lazer, tornando-se um polo de valorização imobiliária na capital.

Inserida nesse cenário de crescimento, a M.Lar Empreendimentos, braço do Grupo Marquise especializado em imóveis compactos, aposta no desenvolvimento da região com o lançamento do M.Lar Cambeba. O projeto combina preço competitivo, qualidade construtiva e uma área de lazer completa, pensada para atender famílias e investidores que buscam conforto e praticidade.

Legenda: Projeto do M.Lar Cambeba Foto: divulgação

“O empreendimento traduz o propósito da marca: criar ambientes que acolhem e inspiram. Cada espaço foi pensado para promover bem-estar, conexão e praticidade no dia a dia dos moradores”, explica Poliana Nobre, superintendente comercial da M.Lar Empreendimentos.

O M.Lar Cambeba conta com 243 unidades, distribuídas em duas torres, com apartamentos de 51 m² a 75 m², dois quartos (sendo uma suíte), varanda e vaga privativa. A arquitetura valoriza a iluminação natural e a ventilação cruzada, garantindo conforto térmico e eficiência energética. Entre as comodidades estão academia, piscina, pet place, playground, lounge de convivência e espaço delivery.

Legenda: O empreendimento conta com diversas comodidades para os moradores Foto: divulgação

O empreendimento oferece condições exclusivas de compra, com ITBI e registro grátis*, juros reduzidos e financiamento facilitado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo dados do DataZAP+ 2025, o Cambeba registrou valorização média de 15% no valor do metro quadrado nos últimos 24 meses. O sucesso do primeiro empreendimento da marca na região, o M.Lar Jacarey, reforça o potencial de valorização da área.

Em breve, a incorporadora lançará o M.Lar Lago, também localizado nas proximidades do Jacarey, com unidades de 63,70 m² a 66,93 m² (três quartos) e uma área de lazer robusta, ampliando as opções para diferentes perfis de público e consolidando a expansão da marca em Fortaleza.

“A M.Lar carrega a credibilidade do Grupo Marquise, construída ao longo de mais de cinco décadas. Nosso propósito é tornar o sonho da casa própria acessível, oferecendo empreendimentos bem localizados, com amplo potencial de valorização e rodeados por facilidades e serviços”, complementa Poliana.

Serviço:

Portal oficial: mlarempreendimentos.com.br/empreendimentos/m-lar-cambeba

Stand de vendas: Shopping Iguatemi Bosque (em frente à C&A)

Mais informações: (85) 99407-0060

*Consulte regulamento. Condição válida exclusivamente para vendas realizadas dentro do crédito associativo, limitada ao valor máximo de R$ 11.800,00. Sujeito à aprovação de crédito e demais condições previstas em regulamento.