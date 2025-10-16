Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

M.Lar aposta no crescimento do Cambeba com novos lançamentos próximos ao Lago Jacarey

M.Lar Cambeba une conforto e praticidade em empreendimento moderno

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: O M.Lar Cambeba conta com 243 unidades, distribuídas em duas torres, com apartamentos de 51 m² a 75 m²
Foto: divulgação

O bairro Cambeba vem se consolidando como uma das áreas mais promissoras de Fortaleza, atraindo investimentos e novos empreendimentos que unem localização estratégica, mobilidade e qualidade de vida. Próximo ao Lago Jacarey e a importantes eixos urbanos — como as avenidas Washington Soares e Oliveira Paiva —, o bairro se destaca pela ampla oferta de serviços, escolas, clínicas e diversas opções de lazer, tornando-se um polo de valorização imobiliária na capital.

Inserida nesse cenário de crescimento, a M.Lar Empreendimentos, braço do Grupo Marquise especializado em imóveis compactos, aposta no desenvolvimento da região com o lançamento do M.Lar Cambeba. O projeto combina preço competitivo, qualidade construtiva e uma área de lazer completa, pensada para atender famílias e investidores que buscam conforto e praticidade.

Legenda: Projeto do M.Lar Cambeba
Foto: divulgação

“O empreendimento traduz o propósito da marca: criar ambientes que acolhem e inspiram. Cada espaço foi pensado para promover bem-estar, conexão e praticidade no dia a dia dos moradores”, explica Poliana Nobre, superintendente comercial da M.Lar Empreendimentos.
O M.Lar Cambeba conta com 243 unidades, distribuídas em duas torres, com apartamentos de 51 m² a 75 m², dois quartos (sendo uma suíte), varanda e vaga privativa. A arquitetura valoriza a iluminação natural e a ventilação cruzada, garantindo conforto térmico e eficiência energética. Entre as comodidades estão academia, piscina, pet place, playground, lounge de convivência e espaço delivery.

Legenda: O empreendimento conta com diversas comodidades para os moradores
Foto: divulgação

O empreendimento oferece condições exclusivas de compra, com ITBI e registro grátis*, juros reduzidos e financiamento facilitado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo dados do DataZAP+ 2025, o Cambeba registrou valorização média de 15% no valor do metro quadrado nos últimos 24 meses. O sucesso do primeiro empreendimento da marca na região, o M.Lar Jacarey, reforça o potencial de valorização da área.

Em breve, a incorporadora lançará o M.Lar Lago, também localizado nas proximidades do Jacarey, com unidades de 63,70 m² a 66,93 m² (três quartos) e uma área de lazer robusta, ampliando as opções para diferentes perfis de público e consolidando a expansão da marca em Fortaleza.

“A M.Lar carrega a credibilidade do Grupo Marquise, construída ao longo de mais de cinco décadas. Nosso propósito é tornar o sonho da casa própria acessível, oferecendo empreendimentos bem localizados, com amplo potencial de valorização e rodeados por facilidades e serviços”, complementa Poliana.

Serviço:
Portal oficial: mlarempreendimentos.com.br/empreendimentos/m-lar-cambeba

Stand de vendas: Shopping Iguatemi Bosque (em frente à C&A)
Mais informações: (85) 99407-0060

*Consulte regulamento. Condição válida exclusivamente para vendas realizadas dentro do crédito associativo, limitada ao valor máximo de R$ 11.800,00. Sujeito à aprovação de crédito e demais condições previstas em regulamento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Egídio Serpa

Sudene confirma presença na Expoece 2025

Braga Almeida, presidente da Associação dos Criadores do Ceará, promotora da exposição, reuniu-se com o superintendente da autarquia, Francisco Alexandre

Egídio Serpa
Há 17 minutos
Imagem mostra jovem estudante observando professora em sala de aula durante explicação, representando a importância da educação básica e do aprendizado nas escolas públicas brasileiras.
Papo Carreira

PND: Ceará lidera número de inscritos na região Nordeste

"Enem dos professores" seleciona docentes para a educação básica

Carol Melo
Há 1 hora
Negócios

M.Lar aposta no crescimento do Cambeba com novos lançamentos próximos ao Lago Jacarey

M.Lar Cambeba une conforto e praticidade em empreendimento moderno

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta quinta (16)

Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar

Redação
Há 2 horas
Foto que contém rebanho de cabras no Ceará.
Negócios

Ceará mira exportações de caprinos e ovinos para o mercado muçulmano com novo polo halal

Ideia é certificar os animais como autorizados seguindo regras específicas do Islã

Luciano Rodrigues
16 de Outubro de 2025
Cartela de Quina sendo preenchida.
Negócios

Aposta de Crateús, no Ceará, acerta a Quina 6853 e leva prêmio R$ 3,1 milhões

Veja como acompanhar o sorteio

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem de uma aeronave parada.
Igor Pires

Air France suspende voos entre Salvador e Paris

Igor Pires
15 de Outubro de 2025
Professor escreve em uma lousa durante uma aula. Imagem usada em matéria sobre o local de prova do PND 2025.
Papo Carreira

Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025

Exame será aplicado no dia 26 de outubro

Redação
15 de Outubro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.
Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação
15 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2873 de hoje, quarta-feira, 15/10; prêmio é de R$ 550 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2873 de hoje, quarta-feira, 15/10; prêmio é de R$ 550 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2873 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 550 mil.

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6009, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6009, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6853, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6853, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2836 – Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 1,8 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2836 – Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Apostas para a Lotomania 2836 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3513, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3513, desta quarta-feira (15/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Foto da fachada do IFCE, campus Fortaleza-CE.
Papo Carreira

IFCE abre 400 vagas para cursos técnicos em Fortaleza

Inscrições seguem até o dia 6 de novembro

Redação
15 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (15/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (15/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 759 - Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 759 - Sorteio de quarta-feira, 15/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 759 em 15/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Resultado da +Milionária 294 de hoje 15/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 294 de hoje 15/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
15 de Outubro de 2025
Estudantes da rede pública cearense posam para foto em parque estadual. O estudante do meio da foto segura um capacete branco de motociclista.
Automóvel

Universitários e alunos de cursos técnicos públicos do CE podem solicitar a CNH Popular

A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico

Redação
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Deficitário por má gestão, Correios anuncia empréstimo e demissões

Estatal negocia empréstimo de R$ 20 bilhões com aval do Tesouro Nacional, ou seja, com dinheiro do contribuinte

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra um letreiro colorido com a palavra
Ingrid Coelho

Renda na cidade mais rica do Ceará é quase cinco vezes maior que na mais pobre

Dados constam no Censo Demográfico

Ingrid Coelho
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Nordeste pode liderar transição para economia de baixo carbono

O BNB e o Instituto Clima e Sociedade reunirãono próximo dia 23, em Fortaleza especialistas no seminário “Como escalar e acelerar os investimentos sustentáveis no Nordeste”

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Imagem da fachada do prédio histórico da Secretaria da Fazenda Do Ceará, pintada de rosa e amarelo.
Ingrid Coelho

Refis estadual com desconto de até 100% em multas e juros começa hoje (15)

Para aderir ao Refis, os débitos precisam ter sido gerados até 31 de dezembro de 2024

Ingrid Coelho
15 de Outubro de 2025
Victor Ximenes

Ranking das 10 maiores varejistas do Nordeste tem empresas de 6 estados

Ceará é destaque com 3 companhias; primeira posição da lista é do Maranhão

Victor Ximenes
15 de Outubro de 2025
Gôndola de supermercado onde ficam os azeites de olivas para compra.
Negócios

Azeite de oliva fica até 15% mais barato em Fortaleza; vejas novos preços

Um conjunto de fatores contribuiu com a redução

Paloma Vargas
15 de Outubro de 2025
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 10 milhões nesta quarta (15)

Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar

Carol Melo
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma mulher no ambiente de trabalho. Ela está com as mãos no rosto em sinal de estresse
Delania Santos

Quando o reconhecimento se torna um fardo?

Delania Santos
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Francesa Green Yellow fornecerá energia à Bombas King no Pecém

Empresa cearense já fechou parceria com a empresa europeia, que abastecerá sua nova fábrica com energias renováveis

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Buiatras brasileiros e estrangeiros reúnem-se hoje em Fortaleza

O 15º Congresso Brasileiro de Buiatria reunirá os profissionais do ramo da medicina veterinária que trata dos ruminantes domésticos

Egídio Serpa
15 de Outubro de 2025