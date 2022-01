Aposentadoria do INSS concedida em 2021 tem reajuste proporcional

O reajuste anual de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acima do salário mínimo, em 2022, varia de 0,73% a 10,16%.

Desta forma, quem já era aposentado até janeiro de 2021 receberá o maior índice, de 10,16%, correspondente à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no ano passado.

Em contrapartida, os aposentados e pensionistas que tiveram o benefício concedido a partir de fevereiro de 2021, receberão proporcionalmente. O índice deve corresponder à quantidade de meses em que o benefício foi pago no ano passado. Veja abaixo:

Até janeiro de 2021: 10,16%

Fevereiro de 2021: 9,86%

Março de 2021: 8,97%

Abril de 2021: 8,04%

Maio de 2021: 7,63%

Junho de 2021: 6,61%

Julho de 2021: 5,97%

Agosto de 2021: 4,90%

Setembro de 2021: 3,99%

Outubro de 2021: 2,75%

Novembro de 2021: 1,58%

Dezembro de 2021: 0,73%

Estes índices de reajuste constam na portaria interministerial do governo. Na ocasião, ficou definido o reajuste anual para as aposentadorias e também para a tabela de contribuição previdenciária.

VEJA O CALENDÁRIO DO INSS DE JANEIRO (COM REAJUSTE)

BENEFÍCIOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1: 25/1

Final NIS 2: 26/1

Final NIS 3: 27/1

Final NIS 4: 28/1

Final NIS 5: 31/1

Final NIS 6: 1/2

Final NIS 7: 2/2

Final NIS 8: 3/2

Final NIS 9: 4/2

Final NIS 0: 7/2

BENEFÍCIOS ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 1/2

Final NIS 2 e 7: 2/2

Final NIS 3 e 8: 3/2

Final NIS 4 e 9: 4/2

Final NIS 5 e 0: 7/2

O reajuste influenciará os seguintes benefícios:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-acidente

Auxílio-doença

Auxílio-reclusão

Benefício assistencial

Salário-maternidade

Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como acessar o calendário de pagamento 2022?

As datas dos benefícios estão disponíveis no site do INSS e no aplicativo Meu INSS mediante cadastro prévio do segurado. O calendário completo está disponível em formato PDF. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário da prova de vida do INSS

Confira os prazos para cada caso. O bloqueio para todos os beneficiários que não se manifestarem no período acontece em 1º de julho.

Até 28 de fevereiro de 2022 — quem tem prova de vida vencida até dezembro de 2020;

Até 31 de março de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre janeiro e junho de 2021;

Até 30 de abril de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre julho e agosto de 2021;

Até 31 de maio de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre setembro e outubro de 2021;

Até 30 de junho de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre novembro e dezembro de 2021.

Veja como fazer a prova de vida pelo celular no Meu INSS

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login;

Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”;

Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”;

Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”;

O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe;

Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos;

Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.