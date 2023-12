Aplicativo da Caixa está fora do ar? Usuários relatam erro nesta sexta (1º)

Usuários da Caixa relataram instabilidade no aplicativo do banco federal, nesta sexta-feira (1º). Conforme a plataforma Downdetector, as reclamações tiveram início por volta de 14h e seguiram até aas 19h.

Dentre as principais avaliações dos usuários estão: login do internet banking (50%), login no aplicativo móvel (42%) e operações no internet banking (9%).

No X, antigo Twitter, internautas também comentaram sobre a instabilidade do serviço. "O aplicativo da caixa não está funcionando ou é só aqui no meu celular?", questionou uma internauta. "A Caixa Econômica me humilha, toda hora esse aplicativo da ruim", escreveu outra usuária.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que o aplicativo Internet Banking apresentou intermitência momentânea na tarde desta sexta-feira (1º). "No momento, todos os serviços operam dentro na normalidade", disse.