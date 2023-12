Aposta de Juazeiro do Norte ganha R$ 35 milhões da Mega-Sena 2662

Uma aposta de Juazeiro do Norte, município do interior do Ceará, acertou os seis números do concurso 2662 da Mega-Sena, conquistando o prêmio total de R$35.852.142,15.

O portal da Loterias, da Caixa Econômica Federal, detalhou que o bilhete foi uma aposta simples, sendo cadastrado em canais eletrônicos.

As dezenas foram sorteadas na noite desta quinta-feira (30), com transmissão ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Resultado Mega-Sena concurso 2662

31 - 20 - 42 - 40 - 17 - 34

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

