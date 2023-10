Virginia Fonseca mostra convite luxuoso de aniversário de Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca gravou um vídeo para o YouTube mostrando o convite de aniversário da festa de 1 ano de Maria Flor, sua caçula, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Apesar de não ter revelado ainda o tema, o luxo do convite chamou atenção de quem acompanha a família.

No vídeo, Virgínia mostra o convite físico em formato de caixa, na cor vermelha, com referências à Disney. Ao abrir o item, um vídeo do Mickey e da Minnie começa a tocar, enquanto os personagens convidam para o “Jardim Encantado de Maria Flor”.

O convite ainda conta com a frase “O que seria da vida se não brotasse uma flor?”, gravado em letras douradas.

“As pessoas que levarem o convite para a festa vão poder registrar os melhores momentos e com o pen drive passar para o convite. Aí a pessoa leva embora, e aqui, no lugar do vídeo, ficam os melhores momentos da festa”, contou ainda ela, sobre o item de luxo.

Maria Flor completa 1 ano em 22 de outubro, e a festa será celebrada na data.