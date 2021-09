Verdades Secretas hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta terça-feira (21)

A TV Globo exibe hoje, terça-feira (21/09), mais um capítulo da reprise de Verdades Secretas. A novela vai ao ar logo após o programa The Masked Singer Brasil.

Veja o resumo de Verdades Secretas de hoje (21/09)

Giovanna se surpreende com as atitudes de Alex, que afirma que investirá em sua carreira de modelo. Fanny orienta Giovanna a se afastar de Anthony e afirma que cuidará da carreira da menina.

Alex busca Samia no aeroporto e pede que a namorada participe de sua conversa com Pia.

Anthony propõe casamento a Giovanna. Fábia vai à casa de Oswaldo. Alex revela a Pia que Giovanna se prostitui. Anthony mente para Fanny.

Eziel não fala com Angel e Nina percebe. Giovanna convence Carolina e Hilda a permitir que Angel viaje com ela. Alex se declara para Samia. Giovanna chega com Angel a Angra.

Que horas começa Verdades Secretas?

Verdades Secretas vai ao ar às 00:00, depois do programa The Masked Singer Brasil, na TV Globo.