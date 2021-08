Reprise de Verdades Secretas: relembre a história e saiba que horas começa

A partir desta terça-feira (24), os fãs de Verdades Secretas poderão assistir à reprise da novela na TV Globo. A trama de Walcyr Carrasco foi sucesso de público em 2015.

Relembre a trama

A novela conta a história de Arlete (Camila Queiroz), uma menina que sai do interior de São Paulo para se tornar a modelo “Angel” na capital paulistana. Na cidade, a jovem tímida e romântica se envolve com o submundo do glamour e da moda.

Ela acaba vivendo uma intensa paixão com Alexandre, personagem de Rodrigo Lombardi, que, obcecado pelo sentimento que tem por Angel, se envolve com sua mãe, Carolina, vivida por Drica Moraes.

Parte dos conflitos que envolvem Angel acontece na agência de modelos de Fanny (Marieta Severo), que vive uma relação conflituosa com Anthony (Gianecchini), um ex-modelo.

Sucesso de público

A história arrebatou o público e conquistou o Emmy 2016 de Melhor Novela. Para Camila Queiroz, o sucesso foi resultado de temas delicados tratados no folhetim.

"Acho que 'Verdades' foi inovadora. Tudo era muito encaixado e afinado. Texto, direção, fotografia. Sua ousadia. Trouxemos questões para serem discutidas pela sociedade. Falamos sobre a hipocrisia, falta de ética... Colocamos o dedo em algumas feridas que provocaram discussões e ainda provocam", disse a atriz em entrevista à TV Globo.

A novela foi o primeiro trabalho de Camila como atriz, tornando-o um desafio do começo ao fim. "A Angel é uma personagem desafiadora. Ela tem muitas nuances e camadas. Eu acredito que todo ator sonhe com personagens complexos, que exijam mais de nós. Eu amo desafios, eles tornam o trabalho mais estimulante para mim.", disse.

Que horas começa 'Verdades Secretas'

A estreia da reprise acontece às 23h45, depois de ‘The Masked Singer Brasil’. Às segundas-feiras, a novela irá ao ar após ‘Império’, às quintas, na sequência de ‘Sob Pressão’; e às sextas, após o ‘Globo Repórter’.

É possível assistir ao folhetim também pelo GloboPlay. O usuário cadastrado na plataforma deve clicar em “Agora na TV”, no horário indicado. Para os assinantes, todos os episódios da novela já estão disponíveis.