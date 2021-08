Neymar comemora aniversário de 10 anos do filho em Paris

O jogador Neymar Jr. e a influenciadora digital Carol Dantas anteciparam para a noite de segunda-feira (23) a comemoração do aniversário do filho Davi Lucca, que completa 10 anos nesta terça-feira (24). Os dois celebraram a data com uma pequena festa na mansão do atleta em Paris.

Nas redes sociais, o atacante do Paris Saint-Germain compartilhou parte da ocasião. "Parabéns, meu amor", escreveu ele em uma foto que posa ao lado do garoto.

Com uma pegada mais intimista, a festa teve direito a bexigas e chapéu comemorativo usado por Davi. Para o bolo, os pais optaram por um cupcake com velas representando a nova idade do primogênito dos dois.

Legenda: Recentemente, o filho do craque se mudou para Barcelona, na Espanha Foto: reprodução

Além dos pais, na ocasião, também estavam presente a produtora de conteúdo Bianca Coimbra, o filho Francisco Coimbra, além do fotógrafo Gilmar Araujo.

Recentemente, Davi, a mãe Carol Dantas, o irmão Valentin e o padastro Vinicius Martinez se mudaram para Barcelona, na Espanha. Segundo a mãe, o primogênito do jogador ficou feliz por poder ficar mais próximo do pai.

"Sempre foi o sonho dele vir para cá, também era meu sonho voltar para cá, e por conta de tudo o que está acontecendo, pela segurança das crianças e uma vida mais normal para o Davi, a gente decidiu vir para a Espanha de novo. Estamos muito felizes", disse Carol na época.