Luísa Sonza é vista com Pedro Calais, da banda Lagum, e acende rumores sobre novo romance

A cantora Luísa Sonza, 23 anos, parece já ter começado a curtir os primeiros dias de solteirice. Recém-separada do cantor Vitão, a loira foi vista em um passeio de barco com amigos no Rio de Janeiro. Entre eles, estava Pedro Calais, vocalista da banda Lagum e recém-solteiro, o suficiente para acender rumores de um possível affair. As informações são do jornal Extra.

Legenda: Pedro Calais repostou story de Luísa Sonza ao lado dele no barco Foto: reprodução/Instagram

Calais também passou por um término de namoro recentemente, com Giullia Buscacio, pela segunda vez. Além da navegação pela costa da Cidade Maravilhosa, os dois já foram vistos conversando na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, bairro em que o artista reside.

Ele e Sonza estavam a bordo da embarcação com dois casais: Gabi Melim e o namorado, o cantor Gabriel Geraissati; e Guto, da dupla Outro Eu, com a namorada dele, Clara Farias.

O influenciador Gabriel Rocha e uma outra amiga, chamada Victoria, completavam o grupo do passeio, cujas imagens foram divulgadas pela intérprete de "Penhasco".

Um dos registros, inclusive, provocou burburinho na web — Luísa Sonza escreveu "melhor sozinha", título de uma de suas novas músicas, em uma das postagens sobre o passeio no Instagram.

Luísa chegou ao Rio no fim de semana após gravar participação do júri do "Super Dança dos Famosos", da Globo, em São Paulo, onde mora. Depois de dois dias na cidade carioca, ela voltou para casa.