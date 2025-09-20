Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (20/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de libra
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de libra

O céu de hoje traz Vênus em tensão com Urano, movimentando nossos vínculos e valores. Esse aspecto pode provocar cortes e rupturas em relações, parcerias e até em questões financeiras. O que não tem mais sentido tende a se mostrar de forma clara – e, às vezes, repentina.

É um sábado para refletir: o que você realmente valoriza? Quais conexões, pessoas e escolhas fazem sentido para o futuro que você deseja construir? Talvez seja hora de se desapegar do que já não nutre, para abrir espaço ao novo.

O conselho do dia é cultivar consciência sobre escassez e abundância. Em vez de olhar para o que falta, volte-se para o que já tem ao seu alcance. Apoiar-se em quem está ao seu lado, reconhecer seus recursos e abrir-se para pedir ou aceitar ajuda pode transformar um momento de vulnerabilidade em um passo de crescimento.

Hoje, escolha com clareza o que vale a pena carregar com você na próxima fase.

Signo de Libra hoje

Como regente de Libra, Vênus toca temas internos, inconscientes e espirituais. Esse sábado pode trazer rompimentos sutis, como afastamentos de pessoas ou grupos. A vida pede que você deixe para trás velhas dores, para abrir espaço a novas conexões.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

