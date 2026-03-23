CAPTEI: Aniversário de Shirley Roma aposta em energia renovada

Sexta-feira 13, mas só para quem não foi: Shirley Roma celebrou seus 47 anos.
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Parabéns
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LC Moreira
A noite reuniu um seleto encontro feminino, onde o verdadeiro
dress code era leveza, troca e energia renovada para o novo ciclo.
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Shirley Roma e Amigas
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Entre brindes e boas conversas, o roteiro seguiu afinado: bolo com assinatura afetiva da Feito com amor, doces da Doce Mel e gastronomia da Tatelier by Bruna. No coquetel, o toque contemporâneo do Churras Bar.
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Churras Bar
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A ambientação levou a marca de Aline Paes.
Animando a festa, Sergio Markezan.
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Grupo Sérgio Markezan
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Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira
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Cesinha e Shirley Roma
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Lívia, Shirley e Bianca Roma
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Alba Benigna, Shirley Roma, Matia e Ana Caroline Carneiro
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Céu, Shirley e César Roma
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Shirley e Carla Roma
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Juliana e Shirley Roma
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Shirley e Júlia Roma
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Nara Carneiro e Shirley Roma
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Ana Maria Santos e Shirley Roma
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Daglene Soares, Shirley Roma, Mônica Mendes e Mariana Bandeira
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Andréa Brasil e Shirley Roma
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Waleska Martins, Eveline Mourão, Shirley Roma, Cintia Cidrack, Nara Carneiro e Georgia Gadelha
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Auzira Rebouças e Shirley Roma
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Thais Moreno, Socorrinha Medeiros, Shirley Roma, Mariana Bandeira e Patrícia Jereissati
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Carol Amora e Shirley Roma
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Shirley Roma e Patrícia Jereissati
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Danielle Rangel e Shirley Roma
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Letícia Leitão, Jana Figueiredo, Elizangela Amaral, Mirela Sousa, Shieley e Carla Roma, Micheline Chaves e Jaciara Colassio
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Fernanda Peres e Shirley Roma
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Mariana Bandeira e Shirley Roma
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Waleska Martins e Shirley Roma
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Georgia Fontenele e Shirley Roma
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Thais Moreno e Shirley Roma
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Georgia Gadelha e Shirley Roma
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Socorrinha Medeiros e Shirley Roma
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Luna Lins, Maria Eduarda Lima, Bianca Roma e Maria Teresa Paiva
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Silvana Alencar e Shirley Roma
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Shirley Roma e Meíssa Santana
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Shirley Roma e Mirela Sousa
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Ismênia Gurgel e Shirley Roma
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Joana Feitosa e Shirley Roma
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Shirley Roma e Jaciara Colassio
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Shirley Roma e Elizangela Amaral
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Renata Celi Martins e Shirley Roma
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Mônica Mendes e Shirley Roma
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Islã Rocha, Georgia Fontenele, Andréa Brasil, Gisele Alexandrino e Flávia Neves
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Letícia Leitão e Shirley Roma
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Manu Rufino e Shirley Roma
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Lara Holanda e Shirley Roma
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Juliana Castro e Shirley Roma
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Jaciara Colassio, Micheline Chaves, Shirley e Carla Roma, Letícia Leitão, Mirela Sousa, Jana Figueiredo e Elizangela Amaral
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