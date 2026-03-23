CAPTEI: Aniversário de Shirley Roma aposta em energia renovada

Sexta-feira 13, mas só para quem não foi: Shirley Roma celebrou seus 47 anos.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

A noite reuniu um seleto encontro feminino, onde o verdadeiro dress code era leveza, troca e energia renovada para o novo ciclo.

Legenda: Shirley Roma e Amigas Foto: LC Moreira

Entre brindes e boas conversas, o roteiro seguiu afinado: bolo com assinatura afetiva da Feito com amor, doces da Doce Mel e gastronomia da Tatelier by Bruna. No coquetel, o toque contemporâneo do Churras Bar.

Legenda: Churras Bar Foto: LC Moreira

A ambientação levou a marca de Aline Paes.

Animando a festa, Sergio Markezan.

Legenda: Grupo Sérgio Markezan Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia, Shirley e Bianca Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Alba Benigna, Shirley Roma, Matia e Ana Caroline Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Céu, Shirley e César Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Carla Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Júlia Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Carneiro e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Santos e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Daglene Soares, Shirley Roma, Mônica Mendes e Mariana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Brasil e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Waleska Martins, Eveline Mourão, Shirley Roma, Cintia Cidrack, Nara Carneiro e Georgia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Auzira Rebouças e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno, Socorrinha Medeiros, Shirley Roma, Mariana Bandeira e Patrícia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Amora e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma e Patrícia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Rangel e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Leitão, Jana Figueiredo, Elizangela Amaral, Mirela Sousa, Shieley e Carla Roma, Micheline Chaves e Jaciara Colassio Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Peres e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Bandeira e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Waleska Martins e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Fontenele e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Gadelha e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Socorrinha Medeiros e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Luna Lins, Maria Eduarda Lima, Bianca Roma e Maria Teresa Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Alencar e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma e Meíssa Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma e Mirela Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Ismênia Gurgel e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Feitosa e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma e Jaciara Colassio Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma e Elizangela Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Celi Martins e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Mendes e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Islã Rocha, Georgia Fontenele, Andréa Brasil, Gisele Alexandrino e Flávia Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Leitão e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Rufino e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Holanda e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Castro e Shirley Roma Foto: LC Moreira