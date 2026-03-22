Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (22/03) na TV Globo?

A “Temperatura Máxima” de hoje, domingo (22), exibe o filme "Velozes e Furiosos 9", após o “Esporte Espetacular”. O longa vai ao ar a partir das 13 horas, na TV Globo.

Sinopse de "Velozes e Furiosos 9"

O filme conta a história de Dominic Toretto e Letty, e como o passado de Dom o ameaça. O retorno de seu irmão, Jakob, movimenta sua vida pacata ao lado da esposa e do filho.