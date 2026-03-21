Famosos prestam homenagens a Juca de Oliveira

Mesmo com poucas horas da morte do ator Juca de Oliveira, diversas homenagens já foram feitas por famosos nas redes sociais. O ícone da dramaturgia brasileira morreu aos 91 anos, na madrugada deste sábado (21).

O ator faleceu após ficar internado por oito dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O velório será restrito a amigos e familiares e ocorre neste sábado, das 15h às 21h, na capital paulista.

A apresentadora Ana Maria Braga lamentou a morte de Juca através das redes sociais: “É com tristeza que nos despedimos de Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia. Seu talento e seus personagens inesquecíveis ficam como legado na TV e no teatro. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que admiravam seu trabalho", escreveu.

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O escritor e dramaturgo Walcyr Carrasco, com quem Juca trabalhou, declarou: "Em cena, tinha uma presença que emocionava sem esforço, que trazia verdade, elegância, alma. Ele não interpretava, ele fazia a gente acreditar, sentir, viver junto. Fica a lembrança de um gigante que marcou não só o palco e a televisão, mas todos nós que tivemos a sorte de cruzar seu caminho. Obrigado por tudo, Juca. Você é eterno".

A atriz Debora Bloch compartilhou em seu perfil do instagram uma foto antiga ao lado de Juca de Oliveira e da atriz Luciana Braga. Os três trabalharam juntos na obra Pupilas do Senhor Reitor, produzida pelo SBT, em 1994.

Debora declarou seus sentimentos na legenda da postagem: "Juca foi um gigante do teatro, um ator maravilhoso, um parceiro generoso, divertido e apaixonado pelo seu ofício".

'Levou um pedaço do nosso palco'

O também ator Ary Fontoura, publicou uma foto de Juca sorrindo e escreveu:"Juca de Oliveira se foi...e levou com ele um pedaço do nosso palco, da nossa história, do nosso coração. Obrigada por tudo. Que a eternidade te receba com aplausos."

Quem também foi colega de cena de Juca e prestou homenagem foi a atriz Adriane Galisteu. “Juca parte levando com ele mais do que uma história brilhante! A minha história começa com Bibi, passa por Paulo Autran, encontra Jô… e inevitavelmente chega nele. Juca era esse elo raro entre gigantes, o último dos moicanos de uma geração que ensinou elegância, inteligência e paixão pela cena", declarou a amiga.

O ator Stênio Garcia, de 93 anos, disse: “Hoje, o Brasil perde o maior ator , dramaturgo, diretor e produtor cultural que tivemos no nosso país. Muito, mas muito além das geniais atuações, Juca era um gênio, pois tinha uma mente fértil e brilhante para escrever peças com temas sérios, mas de forma leve e de fácil compreensão do público. Juca não foi só um ator ou grande homem da cultura Brasileira, mas sim um pensador e um filósofo que no nosso grupo de estudos e debates, nos dava aulas diárias.

Em comentário, o ator Murilo Rosa afirmou: “Tive a honra e o previlégio de trabalhar com Juca de Oliveira em “Araguaia”, ele era meu avô, avô de Solano Rangel. Fez de tudo na nossa profissão, me confidenciou coisas interessantíssimas na época. Um grande aprendizado naquele trabalho foi, principalmente, estar ao lado dele e de Laura Cardoso. O tempo não para, infelizmente, muitas despedidas sempre.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Felipe Mesquita.