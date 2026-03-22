'Viver Sertanejo' recebe Gilberto & Gilmar e Zé Henrique & Gabriel neste domingo (22)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (22) recebe as duplas Gilberto & Gilmar e Zé Henrique & Gabriel. Apresentado por Daniel, o programa vai ao ar às 10h05, na TV Globo.

Na conversa, Gilberto & Gilmar, com mais de 50 anos de carreira, falam sobre os processos de composição e curiosidades das trajetórias profissionais. Por sua vez, Zé Henrique & Gabriel compartilham sobre o começo da vida artística, cantando também interpretações de clássicos do sertanejo.

Os cantores ainda revelam a autoria de diversos sucessos, entre eles “Nosso Amor é Ouro”, tema da novela "Cabocla", nas vozes de Zezé Di Camargo & Luciano.

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Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h05, logo após o "Globo Rural".

A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.