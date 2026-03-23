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Enquete BBB 26: Gabriela, Jonas ou Juliano? Quem deve sair do reality?

O escolhido pelo público vai deixar a casa na terça-feira (24).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:30)
Zoeira
Montagem com três fotos uma ao lado da outra, de participantes do BBB 26 que estão no Paredão da semana.
Legenda: Gabriela, Jonas e Juliano estão no 10º Paredão do reality show.
Foto: Manoella Mello/Globo.

Gabriela, Jonas e Juliano estão no 10º Paredão do Big Brother Brasil 26. O participante escolhido pelo público vai deixar a casa na próxima terça-feira (24).

A votação foi aberta na noite deste domingo (22), logo após a formação da berlinda.

Vote na enquete

inter@

Veja como foi a formação do Paredão neste domingo (22)

O 10º paredão do BBB 26 começou a ser formado na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança.

Samira, Leandro, Chaiany e Juliano fizeram um sorteio. Em ordem, cada um escolheu uma caixa, e quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Leandro Boneco foi selecionado para a berlinda.

Na segunda etapa, porém, ele se salvou no Triângulo de Risco, e quem acabou trocando de lugar no paredão com Boneco foi Jordana.

Neste domingo (22), o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe.

Por fim, três pessoas jogaram a prova Bate e Volta e uma pessoa consegui se salvar.

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Indicação do Líder

O líder, Alberto Cowboy, indicou Juliano ao paredão.

Votação da Casa

  • Jordana votou em Boneco
  • Gabriela votou em Jonas
  • Boneco votou em Jonas
  • Jonas votou em Boneco
  • Milena votou em Jonas
  • Solange votou em Jonas
  • Marciele votou em Boneco
  • Juliano votou em Jonas
  • Chaiany votou em Jonas
  • Ana Paula votou em Jonas
  • Samira votou em Jonas

Contragolpe do mais votado

Com maioria dos votos, Jonas acabou também na berlinda. Ele teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela.

Jordana, Jonas e Gabriela disputaram a prova Bate e Volta, e Jordana se salvou.

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