Enquete BBB 26: Gabriela, Jonas ou Juliano? Quem deve sair do reality?
O escolhido pelo público vai deixar a casa na terça-feira (24).
Gabriela, Jonas e Juliano estão no 10º Paredão do Big Brother Brasil 26. O participante escolhido pelo público vai deixar a casa na próxima terça-feira (24).
A votação foi aberta na noite deste domingo (22), logo após a formação da berlinda.
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Veja como foi a formação do Paredão neste domingo (22)
O 10º paredão do BBB 26 começou a ser formado na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança.
Samira, Leandro, Chaiany e Juliano fizeram um sorteio. Em ordem, cada um escolheu uma caixa, e quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Leandro Boneco foi selecionado para a berlinda.
Na segunda etapa, porém, ele se salvou no Triângulo de Risco, e quem acabou trocando de lugar no paredão com Boneco foi Jordana.
Neste domingo (22), o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe.
Por fim, três pessoas jogaram a prova Bate e Volta e uma pessoa consegui se salvar.
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Indicação do Líder
O líder, Alberto Cowboy, indicou Juliano ao paredão.
Votação da Casa
- Jordana votou em Boneco
- Gabriela votou em Jonas
- Boneco votou em Jonas
- Jonas votou em Boneco
- Milena votou em Jonas
- Solange votou em Jonas
- Marciele votou em Boneco
- Juliano votou em Jonas
- Chaiany votou em Jonas
- Ana Paula votou em Jonas
- Samira votou em Jonas
Contragolpe do mais votado
Com maioria dos votos, Jonas acabou também na berlinda. Ele teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela.
Jordana, Jonas e Gabriela disputaram a prova Bate e Volta, e Jordana se salvou.