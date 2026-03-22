Fantástico deste domingo (22) estreia quadro com influenciador Felca

O Fantástico deste domingo (22) estreia o quadro “Sobre Nós”, com o influenciador Felca, que aborda temas de saúde mental e relações sociais. A partir de entrevistas com especialistas, Felca vai se aprofundar em conteúdos que afetam diretamente as famílias brasileiras.

Conforme antecipado pela emissora, o quadro será dividido em seis episódios. Felca traz cenas que abordam e simulam o assunto em questão e debate sobre as causas, os sintomas e os tratamentos.

No primeiro episódio, o tema escolhido é “ansiedade social”. O influenciador faz uma reflexão sobre a sensação de estar sendo observado e julgado a todo momento na sociedade.

"Fazer este quadro foi quase como uma viagem interna. Eu sempre tive muita curiosidade sobre esses temas, que são super abrangentes, e é por isso que eu acho que todo mundo que assistir vai se identificar de alguma forma, porque viveu, ou vive em algum grau, as situações retratadas. São episódios que podem vir a ser transtornos quando esses problemas são exaltados", destaca Felca.

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Com reportagem de Renata Ceribelli, o dominical também mostra os bastidores da seleção de elenco para um musical em homenagem a Paulo Gustavo. Diretores, produtores, família e coreógrafos se reuniram, durante seis meses, para o desafio de escolher o ator que vai interpretar o humorista.

Que horas começa o Fantástico hoje (22)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o Futebol, às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h10.