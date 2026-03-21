'Altas Horas' celebra Zeca Pagodinho neste sábado (21)

O programa "Altas Horas" deste sábado (21) faz uma homenagem ao cantor Zeca Pagodinho. O ícone do samba será celebrado pelo grupo Turma do Pagode, que tem um álbum dedicado a ele.

O homenageado relembrará o caminho até a fama e várias histórias curiosas da carreira, além da relação com o apresentador Serginho Groisman.

Também participa do momento a apresentadora Maju Coutinho, que leva familiares fãs de Zeca ao programa e adianta novidades do "Fantástico".

Outro convidado é o ator e humorista Rodrigo Sant’Anna, também fã do cantor, que fala do quadro de humor que faz no BBB 26 e de nova temporada do programa "Tô de Graça".

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (21)?

O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição do "Big Brother Brasil".