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Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (22/03)?

Quadro apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, tem perguntas de conhecimentos gerais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
Legenda: Patrícia Abravanel é a apresentadora do "Programa Silvio Santos".
Foto: Divulgação/SBT.

O quadro "Show do Milhão", parte do "Programa Silvio Santos", vai ao ar a partir de 19h deste domingo (22). Apresentado por Patrícia Abravanel, o game show é exibido no canal SBT. 

O jogo é composto de 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo cinco de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

Gameshow clássico da programação da emissora, o "Show do Milhão" já contou com participações, como a de Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

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Que horas vai ao ar o Show do Milhão?

O quadro é exibido às 19 horas dentro do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

 

Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
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