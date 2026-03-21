Arnold Schwarzenegger se prepara para voltar como Conan, aos 78 anos

Arnold Schwarzenegger, de 78 anos, voltou à rotina intensa de exercícios para reprisar um de seus personagens mais marcantes: Conan. O ator está focado em recuperar o condicionamento físico para a continuação do clássico dos anos 1980.

Quando estrelou “Conan, o Bárbaro”, em 1982, Schwarzenegger tinha 34 anos e deu vida ao guerreiro movido pela vingança após perder a família. O longa foi um sucesso e ajudou a consolidar seu nome em Hollywood, abrindo portas para outros grandes papéis.

A escolha pelo ator veio após os diretores assistirem ao documentário “O Homem dos Músculos de Aço”, de 1977, que mostrava sua trajetória no fisiculturismo. Antes disso, nomes como Charles Bronson e Sylvester Stallone chegaram a ser considerados para o papel.

O filme original arrecadou cerca de US$ 79 milhões nas bilheterias mundiais e ganhou sequência em 1984, com “Conan, o Destruidor”, no mesmo período em que Arnold estrelava “O Exterminador do Futuro”.

Agora, o novo projeto, conhecido como “Rei Conan”, pretende mostrar uma versão mais experiente do personagem. Para isso, o ator tem seguido uma preparação rigorosa, com treinos intensos, visando voltar à forma necessária para encarar o desafio mais uma vez.