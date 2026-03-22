Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Globo Rural deste domingo (22) traz reportagem especial com Espedito Seleiro, mestre do couro

Artesão cearense mostra suas inspirações direto de Nova Olinda, no Interior do Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto do mestre Espedito Seleiro, em trecho de matéria exibida no Globo Rural.
Legenda: Cearense Espedito Seleiro é referência na arte de couro no Brasil.
Foto: Reprodução/Globo.

O Globo Rural deste domingo (22) traz uma reportagem especial sobre os mestres do couro do sertão. O cearense Espedito Seleiro, artesão que dedica a vida a gerar arte com a imaginação, mostra suas inspirações direto de Nova Olinda, no Interior do Ceará.

"Eu me inspiro muito na paisagem, mesmo ela estando seca, é uma paisagem muito bonita", diz o mestre Espedito, referência da arte no Brasil. 

O programa mostra ainda o Seu Irineu do Mestre, um autêntico guardião da cultura do vaqueiro.

"Todas as peças nos deixam muito feliz, mas o orgulho maior é confeccionar um terno de couro para o vaqueiro, porque a gente sabe da necessidade que o vaqueiro tem para se defender no dia a dia", acredita Irineu.

Veja também

teaser image
Zoeira

Juca de Oliveira é internado na UTI em estado de saúde ‘delicado’

teaser image
Zoeira

Césio-137: quem é Leide, símbolo de acidente que inspirou série da Netflix

Que horas começa o Globo Rural hoje?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.

Assuntos Relacionados
Imagem do cantor Daniel, para o programa Viver Sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe Gilberto & Gilmar e Zé Henrique & Gabriel neste domingo (22)

O programa vai ao ar após "Globo Rural".

Redação
Há 1 hora
foto do mestre Espedito Seleiro, em trecho de matéria exibida no Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (22) traz reportagem especial com Espedito Seleiro, mestre do couro

Artesão cearense mostra suas inspirações direto de Nova Olinda, no Interior do Ceará.

Redação
Há 2 horas
Tela dividida em três. Na ordem, da esquerda pra direita, Boneco, Jordana e Jonas.
Zoeira

Triângulo de Risco do BBB 26: Leandro Boneco escapa e Jordana está na berlinda

Participante escolheu Jonas e Jordana para realizar dinâmica com ele

Redação
21 de Março de 2026
Cantora Chappell Roan com chapéu de cristais.
Zoeira

Jogador do Flamengo critica equipe de Chappell Roan após confusão com criança em hotel em SP

Jorginho Frello fez desabafo nas redes sociais, afirmando que criança de 11 anos ficou aos prantos por acusação de "assédio".

Redação
21 de Março de 2026
Zeca Pagodinho e Serginho Groisman sorriem abraçados no palco do programa 'Altas Horas', com a plateia visível ao fundo sob luzes azuis. Zeca veste uma camisa branca de botões e Serginho usa uma camisa azul clara sobre uma camiseta estampada, em um registro de amizade e celebração.
Zoeira

'Altas Horas' celebra Zeca Pagodinho neste sábado (21)

Além do cantor homenageado, programa recebe o grupo Turma do Pagode, a apresentadora Maju Coutinho e o humorista Rodrigo Sant'Anna.

Redação
21 de Março de 2026
Arnold Schwarzenegger quer recuperar o condicionamento para a continuação do clássico dos anos 80.
Zoeira

Arnold Schwarzenegger se prepara para voltar como Conan, aos 78 anos

Ator intensifica treinos para viver versão mais madura do guerreiro em novo filme.

Redação
21 de Março de 2026
Marciele ao lado de Cowboy e Jonas. Eles estão no jardim da casa do BBB. Cowboy e Jonas foram escolhidos para o castigo do monstro.
Zoeira

Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

Alberto e Jonas perderam 300 estalecas e terão de cumprir o castigo até domingo (22).

Redação
21 de Março de 2026
Leandro Boneco olha para a câmera. Ele veste um colete branco.
Zoeira

Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/03)

Anjo dessa semana indica duas pessoas para o Castigo do Monstro.

Redação
21 de Março de 2026
Foto mostra imagem dos sete integrantes da banda BTS.
Zoeira

BTS faz retorno histórico do grupo neste sábado (21), com transmissão ao vivo na Netflix

Show ao vivo em Seul marcou reencontro após quase quatro anos e atraiu fãs no mundo todo.

Redação
21 de Março de 2026
Imagem dividida mostrando o mesmo homem em duas fases: à esquerda mais jovem, com cabelo escuro e expressão séria; à direita mais velho, sorrindo e usando chapéu.
Zoeira

Nicholas Brendon, ator de 'Buffy, a Caça-Vampiros', morre aos 54 anos

O anúncio foi feito pela família do artista nessa sexta (20).

Redação
21 de Março de 2026
Reynaldo Gianecchini, Marcos Mion e Priscila Fantin sorriem abraçados no palco iluminado do programa Caldeirão com Mion. O trio compõe uma cena alegre em um cenário vibrante com tons de rosa e roxo ao fundo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' traz reencontro entre Reynaldo Gianecchini e Priscila Fantin neste sábado (21)

Programa apresentado por Marcos Mion vem revirando o baú de memórias da TV brasileira.

Redação
21 de Março de 2026
juca de oliveira morreu
Zoeira

Famosos prestam homenagens a Juca de Oliveira

Ana Maria Braga, Debóra Bloch e Adriane Galisteu foram algumas das personalidades que lamentaram a partida do ator.

Geovana Almeida*
21 de Março de 2026
Chuck Norris deixa patrimônio avaliado em 70 milhões de dólares.
Zoeira

Saiba como deve ser dividida a herança milionária de Chuck Norris

Ator deixou fortuna milionária e patrimônio deve ser destinado à família.

Redação
21 de Março de 2026
Tainá e Éder anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos.
Zoeira

Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão

Influenciadora compartilhou novidade nas redes sociais.

Redação
21 de Março de 2026
Homem de jaleco e luvas em laboratório segura uma estante com tubos de ensaio e analisa uma amostra com pipeta sobre a bancada.
Zoeira

'O Clone', 'Avenida Brasil' e 'Saramandaia': Relembre trabalhos de Juca de Oliveira

Ator faleceu na madrugada deste sábado (21), aos 91 anos.

Redação
21 de Março de 2026
Juca de Oliveira. Homem idoso sorridente, de cabelo branco e usando óculos, vestido com terno escuro e camisa branca, em pé ao ar livre com árvores e folhagem verde ao fundo.
Zoeira

Morre Juca de Oliveira, o Dr. Albieri de 'O Clone', aos 91 anos

Ator estava internado na UTI desde o dia 13 de março.

Redação
21 de Março de 2026
Pessoa em pé em um estúdio iluminado, vestindo uma camiseta de manga curta cinza. Ao fundo, há painéis coloridos em tons de rosa, roxo e azul, com luzes verticais compondo o cenário.
Zoeira

Acompanhe a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (21)

Anjo vai imunizar um participante na formação de paredão de domingo (22).

Redação
21 de Março de 2026
Imagem em preto e branco de um casal deitado na cama sob o edredom, trocando carinho e se beijando, com o logo do BBB no canto superior.
Zoeira

BBB 26: Jonas e Jordana trocam beijos e carícias embaixo do edredom

Novo casal do reality dormiu juntos após a festa desta sexta (20).

Redação
21 de Março de 2026
Imagem do participante Leandro Boneco, do BBB 26, para matéria sobre Triângulo do Risco.
Zoeira

Leandro Boneco está no paredão do BBB 26 após 1ª etapa da dinâmica 'Triângulo de Risco'

Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder, de quinta-feira (19), participaram do momento.

Redação
20 de Março de 2026
Foto do autor Dylan Thomas para matéria sobre o livro Os pêssegos e outros contos.
Zoeira

Dylan Thomas, poeta e ícone modernista, revisita juventude em coletânea de contos

Livro "Os pêssegos e outros contos" reúne narrativas do poeta galês, marcadas por experimentação literária e recortes autobiográficos.

Beatriz Rabelo
20 de Março de 2026