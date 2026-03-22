Globo Rural deste domingo (22) traz reportagem especial com Espedito Seleiro, mestre do couro

O Globo Rural deste domingo (22) traz uma reportagem especial sobre os mestres do couro do sertão. O cearense Espedito Seleiro, artesão que dedica a vida a gerar arte com a imaginação, mostra suas inspirações direto de Nova Olinda, no Interior do Ceará.

"Eu me inspiro muito na paisagem, mesmo ela estando seca, é uma paisagem muito bonita", diz o mestre Espedito, referência da arte no Brasil.

O programa mostra ainda o Seu Irineu do Mestre, um autêntico guardião da cultura do vaqueiro.

"Todas as peças nos deixam muito feliz, mas o orgulho maior é confeccionar um terno de couro para o vaqueiro, porque a gente sabe da necessidade que o vaqueiro tem para se defender no dia a dia", acredita Irineu.

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Que horas começa o Globo Rural hoje?

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