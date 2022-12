Unhas para o ano-novo 2023: veja 8 inspirações

Com a proximidade do ano-novo, aumentam as buscas na internet por looks para celebrar a data, assim como inspirações de unhas para usar na passagem de ciclo. Seja feita em casa ou no salão de beleza, a esmaltação pode ser um acessório de destaque na produção para a ocasião.

Nas passarelas das semanas de moda internacionais, temporada Primavera/Verão 2022, foi possível notar quais padrões são tendência e que podem ser adotados para comemorar nesta época. As grifes apostaram em clássicos, como o vermelho vibrante e a francesinha, mas também nas novidades como o barbiecore, o efeito cromado e as unhas adornadas.

Já segundo as previsões para 2023 do Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos, menos é mais e o básico deve dominar o próximo ano.

Abaixo, o Diário do Nordeste lista oito tendências de unhas, das mais básicas às mais elaboradas, para você se inspirar neste fim de ano. Confira!

Inspiração de unhas para o ano-novo

Milky magic

A marca de luxo Tory Burch apostou na esmaltação milky magic, caracterizada pelo uso de um tom branco translúcido que pode repaginar o nude. Conforme explicou a fundadora da marca de cuidados para unhas Tenoverten, Nadine Abramcyk, à revista Elle, o objetivo era trazer um efeito de "unhas polidas" para a passarela, mas que ele fosse além do básico. O padrão é fácil de fazer em casa e não requer muitos esforço.

Legenda: Esmaltação é uma opção para repaginar o nude Foto: reprodução/@lolo.nailedit

Glazed donut

Após a modelo Hailey Bieber aparecer com as unhas glazed donut, que, basicamente, tentam imitar a cobertura brilhante do doce que dá o nome a elas, a esmaltação virou febre entre os usuários das redes sociais. Simples, a proposta é fácil de fazer: basta usar um esmalte de um tom claro, como um branco translúcido, e adicionar a cobertura perolada e cintilante, geralmente rosada, por cima.

Legenda: Após ser usada por top model, técnica virou a queridinha nas redes sociais Foto: reprodução/@matejanova

Francesinha

Clássica, a unha francesinha parece não sair de moda e pode ser uma boa opção para quem gosta de um estilo básico, quando usada nos tons de branco. Mas também tem como ousar, como fizeram as grifes Tommy Hilfiger, Peter Do, Sandy Liang e Alice + Olivia, que adicionaram cores e deixaram o tradicional padrão mais moderno e divertido.

Legenda: Branco com branco é a combinação tradicional da técnica Foto: reprodução/@heluviee

Legenda: Grifes Tommy Hilfiger, Peter Do, Sandy Liang e Alice + Olivia apostam nas pontas coloridas Foto: reprodução/@heluviee

Azul bebê

Continuando nas esmaltações minimalistas, o azul bebê é a nova aposta para os tradicionais tons pasteis. Para replicar em casa, é necessário somente escolher algum produto em uma tonalidade clara e pálida de azul.

Legenda: Tendência traz o tom pastel Foto: reprodução/@lolo.nailedit

Barbiecore

Tendência nas redes sociais e nas passarelas, o barbiecore resgata o universo da boneca para a moda. O retorno das roupas, penteados e cores que lembram o brinquedo começou após surgir as primeiras imagens do live-action da Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, previsto para estrear em julho de 2023.

Para aderir a temática basta usar unhas em tons de rosa que lembram o universo da personagem, principalmente os vibrantes.

Legenda: Tons lembram o universo da boneca Foto: Shuttertock

Vermelho vibrante

Marca de sucesso na década de 2000, as unhas em tom de vermelho vibrante e brilhante voltaram, conforme as semanas de moda internacionais. Essa tendência também é simples de reproduzir.

Foto: reprodução/@matejanova

Efeito cromado

Outra opção para quem gosta de estampas mais ousadas são as unhas com efeito cromado. Seja ela cintilante ou espelhada, a esmaltação foi vista na coleção das grifes Tommy Hilfiger e Batsheva. Existem algumas opções de esmaltes que reproduzem a técnica, assim como assessórios em pó, e é possível fazer sozinho, mas pode exigir um pouco mais de habilidade.

Legenda: Esmaltação pode ter fundo cintilante ou espelhado Foto: reprodução/@feliciadeebeauty

Adornado

Diferente do minimalismo previsto pelo Pinterest para 2023, as unhas enfeitadas têm origem nas passarelas e apostam no exagero de adornos para criar um efeito dramático e divertido semelhante ao usado nas maquiagens da série "Euphoria", da HBO, tendência no setor de beleza. Esse tipo de esmaltação pode exigir ajuda de um profissional do ramo.

Legenda: Neste caso, muito é mais Foto: reprodução/@ginaedwards_

