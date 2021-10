'Todo Mundo Odeia o Chris': como está o elenco hoje

A série "Todo Mundo Odeia o Chris" é uma das produções americanas de maior aceitação do público brasileiro na TV aberta. A infância e adolescência do protagonista, baseada em histórias da vida de Chris Rock, é o que mais aproxima os expectadores da obra.

A série tem como ator principal Tyler James Williams e o elenco é formado por Terry Crews, Tichina Arnold, Tequan Richmond, Imani Hakim, Vincent Martella e narrada por um Chris Rock já adulto.

Legenda: As histórias narradas na série são baseadas na infância e adolescência de Chris Rock Foto: Reprodução/Facebook

No Brasil, a série foi exibida em quatro emissoras, inicialmente no canal Sony e posteriormente na Record TV, TBS, e no Comedy Central.

Como estão os atores hoje?

Tyler James Williams (Chris)

Legenda: Ator em cena de "Abbott Elementary" programada para 2022 Foto: Reprodução/YouTube

O ator de 28 anos segue na ativa no mundo das séries de TV. Depois do fim de "Todo Mundo Odeia o Chris",o ator fez participações em "The Walking Dead", "House", "Cara Gente Branca" e "Criminal Minds". O americano faz parte do elenco principal da série "Abbott Elementary" programada para estrear em 2022.

Terry Crews (Julius)

Legenda: Terry Crews em atuação na série "Brooklyn Nine-Nine" Foto: Reprodução/YouTube

O ator ganhou uma legião de fãs antes mesmo do sucesso de "Todo Mundo Odeia o Chris" com o filme "As Branquelas". Depois de ser Julius — o "marido com dois empregos"— ele participou de filmes como "Os Mercenários", "Click", "Norbit", "Missão Madrinha de Casamento", "Deadpool 2", entre outros. Já nas séries, o trabalho mais recente do ator terminou este ano. Em "Brooklyn Nine-Nine", ele interpretava o sargento Terry Jeffords.

Tichina Arnold (Rochelle)

Legenda: Atualmente, Tichina Arnold trabalha na série "The Neighbourhood" Foto: Reprodução/YouTube

A atriz interpretou Rochelle em "Todo Mundo Odeia o Chris". Sendo a mãe Rochelle, matriarca da família com muitas semelhanças com as genitoras brasileiras, ela encantou o público no País. Aos 58 anos, ela integra o elenco principal da série "The Neighborhood" da CBS.

Imani Hakim (Tonya)

Legenda: Imani Hakim segue carreira voltada para produções de TV e cinema Foto: Reprodução/Instagram

A atriz de 28 anos conseguiu desenvolver a carreira após o fim da série de comédia. Após interpretar a irmã mais nova Tonya, ela fez uma participação em outra série adolescente, "Os Feiticeiros de Waverly Place", e depois seguiu para o mundo dos filmes, como "Sharknado - Corra Para o Quarto", "Código de Silêncio", e o mais recente projeto, "Mythic Quest: Raven’s Banquet".

Tequan Richmond (Drew)

Legenda: Tequan ingressou no mundo de produções musicais em 2021 Foto: Reprodução/Instagram

Ele atuou como Drew, irmão do meio de Chris. Depois do fim da série, ele pouco apareceu em outras produções. O último trabalho como ator foi em 2013, em "Blue Caprice". Em janeiro de 2021, Tequan Richmond ingressou no mercado musical atuando diretor do clipe "In It", na voz de Jules Works.

Vincent Martella (Greg)

Legenda: Vincent Martella virou dublador de desenho animado Foto: Reprodução/Instagram

Com o personagem Greg Wuliger, Chris protagonizou as melhores histórias da série. Ele sempre deu grande apoio e companhia na escola. Depois de "Todo Mundo Odeia o Chris", Vincent Martella investiu na carreira de dublador e se tornou a voz do Phineas no desenho da Disney "Phineas e Ferb". Ele também esteve na quarta temporada de The Walking Dead, em que interpretou o Patrick nos primeiros episódios.

E os verdadeiros personagens de 'Todo Mundo Odeia o Chris'?

Christopher Julius Rock II

Foto: Reprodução/Internet/Divulgação

O pai de Chris Rock era caminhoneiro e entregador de jornais. Ele morreu em 1988 após uma cirurgia de úlcera. Portanto, tanto o nome Julius e a profissão como motorista e entregador são reais.

Rosalie Rock

Foto: Divulgação

No seriado a mãe de Chris era chamada de Rochelle, vivia atarefada, em alguns episódios chegou a ter diferentes empregos e ficou marcada por ser estressada. Na vida real, a mãe de Chris era professora.

Tony Rock

Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação

A personagem Tonya foi baseada no irmão de Chris, Tony Rock, que também é comediante. Tony Rock até ganhou um papel no seriado e aparece como o tio Ryan.

Andrew Rock

Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação

Irmão de Chris Rock é retratado no papel de Drew. Na série, os dois também são bem próximos. Na vida real, os dois ainda tem os irmãos Matthaus Rock, Andy Rock, Jordan Rock, Brian Rock e Charles Rock.

David Moskowitze

Foto: Divulgação/Reprodução/Internet

Greg representa o melhor amigo de Chris. Até hoje os dois são próximos.