Abordando a pandemia, 17ª temporada de Grey's Anatomy chega em serviços de streaming

Assinantes dos serviços de streaming Netflix e Prime Video já podem conferir as emoções da 17ª temporada de Grey's Anatomy. O drama médico americano de sucesso aborda a pandemia de Covid-19 na nova leva de episódios, transmitidos nos Estados Unidos entre novembro de 2020 e junho de 2021.

Com 17 episódios, o drama da protagonista Meredith Grey e de toda a equipe do hospital Grey Sloan Memorial em lidar com as incertezas e perdas do novo coronavírus é o carro chefe da temporada. Série ainda aborda o negacionismo de pacientes sobre a doença.

A 17ª temporada da série criada por Shonda Rhimes traz de volta estrelas como Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd e Jesse Williams.

Retorno de personagens antigos

Um momento especial para quem acompanha o seriado há muito tempo é o retorno de alguns personagens antigos para participações especiais.

Patrick Dempsey retorna para reviver o papel de Derek Sheperd, T.R. Knight como George O'Malley, Chyler Leigh, como Lexie Grey e Eric Dane como Mark Sloan.

18ª temporada de Grey's Anatomy

Enquanto os streamings estreiam a 17ª temporada, já encerrada, a televisão americana já estreou a 18ª temporada, que teve o primeiro episódio exibido nessa quinta-feira (30).

Novo ano promete mais emoções e retorno de mais personagens. Addison Montgomery, intepretada por Kate Walsh, é uma das que regressam.