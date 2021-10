Saiba quem é o influencer brasileiro que comprou a mansão de John Lennon por R$ 25 milhões

O brasileiro Lucas Castellani, de 22 anos, foi o responsável por comprar a primeira casa em que morou o ex-beatle John Lennon, em Beverly Hills, no alto da Mulholland Drive. Segundo publicação do jornal O Globo, a propriedade foi adquirida por cerca de R$ 25 milhões.

No local, o influenciador fez redecoração para adaptar a mansão ao estilo anos 1960. Ao todo, a casa possui três quartos, quatro banheiros e uma jacuzzi integrada à piscina.

Amigo dos famosos

Influente entre famosos como Kim Kardashian, Katy Perry e Lady Gaga, o jovem nascido em Belo Horizonte já acumula cerca de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, mostrando o estilo de vida luxuoso.

No entanto, a história de Castellani envolve muito mais ‘glamour’ nos bastidores. Ainda que tenha construído carreira nas redes sociais, parte da riqueza vem de família, já que os pais dele possuem negócios em tecnologia e vinícolas na região da Toscana, na Itália.

A fama nas redes começou quando ele tinha 15 anos e era estudante de uma escola na capital mineira. Na época, ao sofrer bullying na instituição de ensino por ser gay, ele repercutiu no antigo My Space por denunciar as ofensas.

Legenda: Nas redes sociais, Castellani compartilhou momentos em Paris Foto: reprodução/Instagram

Quando viralizou, teve a identidade revelada, mas logo foi a um intercâmbio em Londres, após acordo com os pais, por conta da depressão.

Foi em terras britânicas onde cursou Administração de Negócios e criou conexões no mundo da moda. Estagiou na Maison Valentino e, após isso, partiu para Los Angeles, nos Estados Unidos. Por lá, teria se tornado assistente pessoal de Paris Hilton.

Atualmente, Castellani compartilhou imagens durante presença no desfile da Balmain, na Semana de Moda de Paris, onde se sentou ao lado de estrelas brasileiras como Isis Valverde e Simaria.