Juliette revela crush em Tiago Iorc no ‘TVZ’ e causa 'climão' em Anavitória

A paraibana Juliette Freire deixou a dupla Anavitória em situação de "climão" no programa "TVZ", exibido nesta quinta-feira (30). A vencedora do BBB 21, disse ter um amor platônico por Tiago Iorc. As convidadas ficaram visivelmente constrangidas e riram. Em 2019, as cantoras e o brasiliense passaram por problemas autorais e a parceria empresarial entres eles foi encerrada.



A situação aconteceu durante a realização do quadro "Verdade ou Consequência". Um internauta questionou quem era a celebridade crush de cada uma. "Tem que ser brasileiro?", questionou Juliette. "É, porque aí fica possível", respondeu Vitória Falcão. "É melhor um gringo", disse a paraibana.

Veja fala de Juliette:

"Não, todo mundo já sabe, o meu é Tiago Iorc", respondeu sorrindo Juliette. No mesmo instante, as convidadas ficaram frustradas e não conseguiram disfarçar. "Olha...", disse Ana Clara Caetano. 'Valha, mulher", acrescentou Vitória. Juliette seguiu falando: "Todo mundo sabe, eu já disse mil vezes".

Conflito com Tiago Iorc

Anavitória iniciou a carreira musical com o ajuda de Tiago Iorc, que descobriu as cantoras através de um vídeo delas fazendo cover de uma das canções dele no YouTube.O cantor chegou até produzir o primeiro EP das garotas e fez algumas parcerias, como a música 'Trevo'.

O cantor também assinou a composição de algumas músicas com Ana Caetano. Apesar da parceria, em 2020, um conflito veio à tona quando as meninas revelaram que Iorc não queria liberar algumas músicas, em coautoria, para um projeto da dupla.

Tiago, porém, afirmou que o problema era com terceiros que também se beneficiariam com as canções. Ele se referia a Felipe Simas, empresário do dueto e ex-agente do artista.

Apesar do conflito empresarial, Tiago Iorc já concedeu algumas entrevistas informando que tudo já foi resolvido entre eles.