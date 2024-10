Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 28

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (28/10), exibe o filme “Convenção das Bruxas” após “Mania de Você”, às 22:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

VEJA TRAILER

SINOPSE DE "Convenção das Bruxas"

Em 1967, um jovem órfão vai morar com sua adorável avó na cidade de Demopolis, no interior do estado do Alabama. Lá, o garoto e sua avó se deparam com glamorosas, porém diabólicas bruxas, e ela decide fugir, levando o menino para um resort costeiro. Porém, ao chegarem lá, eles descobrem que uma grande reunião, com bruxas de todo o mundo, está acontecendo no local, e elas planejam transformar todas as crianças do mundo em ratos.

FICHA TÉCNICA DE "Convenção das Bruxas"