Eleita a mulher mais bonita do mundo, Janaína Prazeres tem fobia associada ao Halloween

A influenciadora brasileira Janaína Prazeres, eleita pela inteligência artificial da revista Playboy como a mulher mais bonita do mundo, revelou que tem uma fobia associada ao Halloween, chamada de Samhainofobia.

Ela explicou que fantasias e decorações típicas da data a fazem ter medo ou crise de ansiedades intensas. “Eu achava que meu desconforto era apenas por não gostar de me ver feia no espelho, mas com o tempo percebi que era algo maior, um medo incontrolável, não apenas sobre me vestir de forma assustadora para o Halloween”, disse ela, ao jornal O Globo.

A modelo ainda relembrou um episódio no qual entrou em pânico ao ver um convidado em uma festa fantasiado de monstro. “Foi como se eu estivesse sendo perseguida. Saí correndo da festa sem nem me despedir”.

Pressão

Janaína também relatou ao jornal que o título de mulher mais bonita do mundo lhe causa muita pressão e influencia sua vida amorosa. “Os homens julgam você apenas pela beleza. Parece que não se pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo, você tem que escolher uma coisa ou outra”.

Em um namoro anterior, o tempo que ela demorava para se arrumar, inclusive, lhe causou problemas. “Eu demorava horas para me arrumar. Um pretendente me esperou por duas horas e disse que isso era inadmissível”.

Para lidar com tudo isso, Janaína faz terapia. Um dos pedidos de seu terapeuta foi que ela ficasse 48 horas sem se olhar no espelho. “Foi um exercício muito difícil, mas admito que foi libertador. Me fez refletir sobre o quanto a imagem molda a maneira como me veem e como isso me afeta”, concluiu.