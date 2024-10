Christina Aguilera fará show no Brasil pela primeira vez; saiba quando e o valor dos ingressos

Christina Aguilera, intérprete de clássicos dos anos 2000 como 'Gennie in a Bottle', 'Beautiful', 'Fighter', 'Candyman' e 'I Turn To You', fará show único no Brasil em São Paulo, em fevereiro de 2025. A cantora se apresentará no CarnaUOL, no estádio Allianz Parque.

O line-up principal também conta com o rapper Sean Paul e o DJ Steve Aoki. Também foram anunciados nomes nacionais como Matuê, Belo, Ana Castela e Tony Salles.

A pré-venda de ingressos teve início nesta terça-feira (29) e segue até quinta (31). A venda geral online começa também na quinta, a partir de 14 horas, pelo site Eventim.

Confira os valores desses ingressos

Cadeira superior : R$ 195 (meia), R$ 234 (inteira social) e R$ 351 (pré-venda clube UOL e PagBank)

: R$ 195 (meia), R$ 234 (inteira social) e R$ 351 (pré-venda clube UOL e PagBank) Cadeira inferior : R$ 295 (meia), R$ 354 (inteira social) e R$ 531 (pré-venda clube UOL e PagBank)

: R$ 295 (meia), R$ 354 (inteira social) e R$ 531 (pré-venda clube UOL e PagBank) Pista : R$ 345 (meia), R$ 414 (inteira social) e R$ 621 (pré-venda clube UOL e PagBank)

: R$ 345 (meia), R$ 414 (inteira social) e R$ 621 (pré-venda clube UOL e PagBank) Front Stage PagBank: R$ 945 (meia), R$ 1.014 (inteira social) e R$ 1.221 (pré-venda clube UOL e PagBank)

Serviço

Festival CarnaUOL

Data: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 12h

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo

Início das vendas:

Venda geral: 31 de outubro, 14h

Vendas on-line em: eventim.com.br