Kylie Minogue anuncia show em São Paulo em 2025; veja valores

Kylie Minogue fará show no Brasil em agosto de 2025. No País, a artista trará a "Tension Tour" para uma apresentação única no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo.

Os ingressos serão comercializados pela Ticketmaster. A pré-venda tem início nesta sexta-feira (25) e as vendas gerais começam na próxima segunda (28). Os preços das entradas variam entre R$ 395 (cadeira superior lateral, meia) e R$ 1.480 (cadeira I, inteira).

Também serão vendidos dois pacotes vips, que incluem brindes exclusivos, entradas separadas e outros suportes. Os pacotes, no entanto, não contam com interações com a cantora, intérprete de canções como "Can't Get You Out Of My Head".

Veja os valores dos ingressos

Cadeira 1 : R$ 1.480 (inteira) e R$ 740 (meia)

: R$ 1.480 (inteira) e R$ 740 (meia) Cadeira 2 : R$ 1.350 (inteira) e R$ 675 (meia)

: R$ 1.350 (inteira) e R$ 675 (meia) Cadeira Inferior Central : R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia)

: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia) Cadeira Inferior Lateral : R$ 1.080 (inteira) e R$ 540 (meia)

: R$ 1.080 (inteira) e R$ 540 (meia) Cadeira Superior Central : R$ 880 (inteira) e R$ 440 (meia)

: R$ 880 (inteira) e R$ 440 (meia) Cadeira Superior Lateral : R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia)

: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia) Tribuna: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia)

Serviço

Kylie Minogue em São Paulo

Data: 15 de agosto de 2025

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Ginásio Ibirapuera (R. Abílio Soares, 1300 - Paraíso)