Bruno Mars e Rosé, da banda Blackpink, postam foto no Maracanã em dia de clássico Fla x Flu

Aproveitando uma folga da turnê brasileira, Bruno Mars e Rosé, da banda Blackpink, curtiram o Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (17), durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Brasileirão. Os artistas lançam nesta sexta-feira (18) a música "APT." em todas as plataformas musicais.

Em imagens que circulam nas redes sociais, a dupla é flagrada torcendo próximo a torcedores do rubro-negro, em uma espécie de camarote.

Bruninho, como gosta de ser chamado, está no Brasil para uma maratona de shows. No Rio de Janeiro se apresenta novamente no sábado (19) e no domingo (20), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, o cantor repostou o vídeo da Sinfônica Ambulante, bloco de carnaval carioca, tocando uma de suas músicas.

"O primeiro ensaio de rua do nosso bloco está chegando e convidamos vocês a estarem com a gente pra curtir esse momento de pura energia! Sabe quem mais estará no Rio de Janeiro nesse final de semana? Ele mesmo! Bruno Mars. Será que se a gente marcar bastante ele aqui nos comentários, ele aparece?", convidou o grupo.