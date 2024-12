Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (26)

A novela 'Mania de Você' desta quinta-feira (26) vai ao ar às 21:25, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Rudá desconfia de Iberê.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta quinta-feira

Rudá desconfia de Iberê. Berta demite Sirlei. Volney se nega a contar a Diana sobre o motivo de ter vários documentos falsos. Hugo diz a Robson que o admirador secreto de Fátima deve trabalhar no resort. Fátima estranha o bilhete que recebeu do admirador secreto. Rudá deixa claro para Filipa que sua intenção é ficar com Viola.

Filipa expulsa Rudá de sua casa. Daniel revela a Michele que está com receio de se prejudicar, caso seja obrigado a fazer as mudanças no projeto Albacoa 2. Mavi procura Filipa e oferece vingança contra Rudá.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:25, na Rede Globo.