'Retrospectiva 2024' será transmitida na Globo nesta sexta-feira (27)

Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo serão relembrados na "Retrospectiva 2024" da TV Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira (27), logo após "Mania de Você". Apresentado por Sandra Annenberg, o programa foi gravado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma das áreas verdes mais preservadas da cidade.

A retrospectiva terá o tema do meio ambiente como fio condutor, uma vez que o país registrou a pior tragédia da história do Rio Grande do Sul, com enchentes devastadoras, além de incêndios e queimadas que marcaram o território brasileiro em 2024.

“Este é mais um ano em que sofremos com os efeitos da emergência climática. Então vamos mostrar tudo o que ocorreu no mundo com esses extremos, além daquelas imagens de flagrantes impressionantes, as notícias que impactaram nossas vidas, e as descobertas que podem mudar nosso futuro. A ‘Retrospectiva’ nos dá a oportunidade de rever o ‘filme’ que foi o ano que passou e de entendermos tudo o que aconteceu, onde erramos e como podemos melhorar. É um momento de reflexão, para fazer um balanço e olhar pra frente”, afirma Sandra. Sandra Annenberg Apresentadora

O programa vai mostrar as conquistas do Brasil nas Olimpíadas de Paris e como Rebeca Andrade se consagrou a maior medalhista de todos os tempos. No futebol, destaque para o jogador Vini Junior, sucesso nos gramados e um representante na luta contra o racismo, e o ano especial para o clube alvinegro carioca Botafogo.

Além das eleições presidenciais americanas e do atentado na Praça dos Três Poderes, o programa também exibe casos de intolerância religiosa, preconceito, racismo e violência contra a mulher.

Relembrando diversos acontecimentos do ano, a ‘Retrospectiva 2024’ vai ao ar nesta sexta-feira, dia 27, logo após a novela 'Mania de Você'.

