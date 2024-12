Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de dezembro

A Lua minguante em Sagitário nos convida à reflexão e aos ajustes finais da lunação sagitariana que iniciamos em 1º de dezembro. É um momento propício para eliminar o que causa incômodo e buscar equilíbrio, especialmente em nossas relações. As tensões podem surgir ao longo do dia, mas não se deixe abalar. É hora de usar a energia sagitariana para se libertar de tudo aquilo que não lhe serve mais, abrindo espaço para novas experiências e aprendizados.



Se o Céu de hoje fosse uma música, seria Tempo Perdido (Legião Urbana). Pois, "o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu" nos convida a questionar sobre as nossas verdades pré-estabelecidas e buscar nossas próprias respostas.



Aproveite este dia para:

- Refletir sobre as suas relações e identificar o que precisa ser ajustado.

- Interagir com as pessoas ao seu redor, buscando soluções pacíficas para os conflitos.

- Cuidar de si mesmo, dedicando tempo para atividades que te tragam paz e bem-estar.

Signo de Aquário hoje

A Lua minguante em Sagitário pede um olhar especial para seus amigos e projetos futuros. É hora de fortalecer os laços de amizade e se conectar com pessoas que compartilham dos seus ideais. Que tal se dedicar a projetos sociais ou causas humanitárias?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.