CAPTEI: GIÓ DESIGN se torna referência nacional em acessórios de luxo

A GIÓ DESIGN, uma marca reconhecida pelo seu propósito de iluminar mulheres reais com arte e design em acessórios, acaba de alcançar um feito maravilhoso: se tornou a maior revenda Maria Dolores do Brasil!

A premiação, intitulada Supreme 2024, é o mais alto nível entre as revendas oficiais da renomada designer de joias. A premiação ocorreu durante a X Convenção Maria Dolores, em Curitiba, no dia 23 de outubro, e colocou Fortaleza em evidência no cenário nacional.

Legenda: X Convenção Maria Dolores - Premiação Supreme 2024 Foto: Lucas Costa

Além da designer Maria Dolores, a GIÓ DESIGN conta com outros designers em sua curadoria. Com dois endereços na cidade, um na Rua Barbosa de Freitas, 1040, e, outro, com uma pop up no salão Casa Linda Flor, a marca consagrou Fortaleza no topo do designer nacional, para orgulho das sócias, Eloisa e Eliane Gomes.

A GIÓ DESIGN se destaca por sua curadoria criteriosa, sofisticada e de muito bom gosto, oferecendo não apenas a marca Maria Dolores, mas também outras opções de design de luxo. A premiação como a maior revenda do Brasil credencia ainda mais a GIÓ DESIGN, que está em plena expansão e promete muitas novidades para o ano de 2025.

Legenda: Eliane e Eloisa Gomes Foto: Lucas Costa

Localizada na Rua Barbosa de Freitas, 1040, e com uma pop up no salão Casa Linda Flor, a GIÓ DESIGN está comprometida em estar cada vez mais perto de suas clientes e em mostrar toda sua curadoria de luxo para mulheres de sofisticado bom gosto em Fortaleza. Com essa conquista, a marca se consolida como uma referência no cenário nacional, prometendo continuar surpreendendo e iluminando mulheres reais com suas belas peças de arte e design.

Legenda: Gió Desing - Destaque Revenda Supreme 2024 Foto: Lucas Costa

Veja as fotos desse momento significativo captadas por Lucas Costa:

Legenda: Eliane e Eloisa Gomes Foto: Lucas Costa

Legenda: Talita Lorenzi, Thais Yanna, Eloisa e Eliane Gomes, Marcele Camargo e Renata Silveira Foto: Lucas Costa

Legenda: Renata Silveira, Liliana Almeida, Eliane Gomes e Eloisa Gomes Foto: Lucas Costa

Legenda: Eliane Gomes, Antônio Neto e Eloisa Gomes Foto: Lucas Costa

Legenda: Eliane Gomes, Maria Dolores e Eloisa Gomes Foto: Lucas Costa

Legenda: Eloisa Gomes Foto: Lucas Costa