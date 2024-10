Assim como Gisele Bündchen, relembre famosas que engravidaram após os 40 anos

As gestações de Gisele Bündchen, 44, e de Sabrina Sato, 43, anunciadas recentemente por cada uma das famosas, reacenderam os debates públicos sobre maternar de maneira tardia. O assunto já vem sendo pautado na mídia há algum tempo, principalmente quando puxado por casos que envolvem celebridades.

Como Gisele e Sabrina, chamaram atenção, por exemplo, a gravidez mais recente da atriz Cláudia Raia e, também, a da atriz e diretora Leandra Leal. O caçula de Cláudia nasceu no ano passado, já o de Leandra veio ao mundo em agosto deste ano.

Gravidez tardia

Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de mulheres que se tornaram mães acima de 40 anos cresceu 65,7% no Brasil, em 12 anos. Só em 2022, conforme o mesmo estudo, mais de 106 mil mulheres se tornaram mães no País tendo mais de 40 anos de idade.

Em uma entrevista ao site institucional da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em 2022, a obstetra Renata Ramos, que trabalha no Hospital Regional Norte (HRN), disse acreditar que, no cenário atual, deve se tornar mais frequente esse tipo de gestação, "especialmente com a evolução tecnológica". "Provavelmente, será um processo natural na mente da população, visto que, hoje, a mulher apresenta maior liberdade para tomar a decisão de ter filhos", afirmou a especialista.

Relembre famosas que engravidaram após 40 anos

Gisele Bündchen

Gisele, 44, anunciou nesta semana que está grávida de seu primeiro filho com o atual namorado, o lutador de jiu-jitsu carioca Joaquim Valente, 35, com quem se relaciona desde o ano passado. Ela já é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11, frutos do ex-relacionamento da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Legenda: Gisele já é mãe de dois filhos, frutos do relacionamento com Tom Brady Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sabrina Sato

Sabrina, 43, está grávida de seu segundo filho, o primeiro com o ator Nicolas Prattes, 27. A atriz e apresentadora já é mãe de Zoe, 5, que nasceu do relacionamento com o ator Duda Nagle.

Legenda: Sabrina Sato está grávida de seu primeiro filho com Nicolas Prattes Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cláudia Raia

Cláudia anunciou, aos 55 anos, que estava grávida de seu terceiro filho. Luca nasceu em 2023 e é filho da atriz com o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello, 55.

A artista também é mãe de Enzo, 27, e Sophie, 21, frutos do casamento com Edson Celulari.

Legenda: O filho de Cláudia e Jarbas nasceu no ano passado Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leandra Leal

Leandra, 41, deu à luz Damião em agosto deste ano. O bebê é o primeiro filho da atriz com o diretor de fotografia Guilherme Burgos, 41. Ela também é mãe de Júlia, 10, do casamento com Alê Yousseff, produtor cultural.

Legenda: O caçula de Leandra Leal nasceu em agosto deste ano Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ivete Sangalo

Ivete teve as gêmeas Marina e Helena em 2018, aos 45 anos. As meninas são fruto do relacionamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Os dois também são pais de Marcelo, 15.