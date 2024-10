Vídeo de Gisele Bündchen lutando com Joaquim Valente viraliza após confirmação de gravidez

Um vídeo no qual Gisele Bündchen aparece lutando com o namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, viralizou nas redes sociais após a confirmação de que a modelo está grávida do terceiro filho, o primeiro com o namorado.

O vídeo é de 2022 e foi publicado pela própria modelo no Instagram, mas a confirmação do relacionamento veio somente este ano, em março. “Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas. Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres”, escreveu ela na legenda do vídeo.

Joaquim também é brasileiro e um dos donos da Valente Brothers, famosa academia de artes marciais localizada na Flórida, nos Estados Unidos.

Gisele já é mãe de Benjamin e Vivian, frutos do relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.